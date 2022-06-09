كيم كارداشيان وحقيقة رفض قصر باكنغهام حضورها احتفالات اليوبيل البلاتيني؟

بذلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان جمميع جهودها لحضور احتفالات اليوبيل البلاتيني يوم السبت الماضي، ولكن دون أي جدوى بحسب العديد من المواقع الصحفية العالمية

وكانت كيم كارداشيان قد سافرت من الولايات المتحدة الامريكية إلى المملكة المتحدة برفقة حبيبها النجم "بيت ديفيدسون" وكانت مصممة على الحضور للاحتفال باليوبيل البلاتيني

وكشفت مصادر اخبارية بان كيم كارداشيان حاولت الحصول على التذاكر بوسائل مختلفة ووسائل أخرى غير معروفة حتى أنها أكّدت بأنها لا تمانع اذا كانت التذاكر ليست VIP وذلك في سبيل التواجد في الاحتفالات ولكن دون فائدة

وأكّدت المصادر بانه من النادر أن يتم رفض طلب حضور نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لأي احتفال أو حدث، خاصة وأنها لا تزور المملكة المتحدة كثيراً، لذلك جاءت هذه الاخبار صادمة ومفاجئة ولم يتم معرفة الأسباب الرئيسية لرفض حضورهالاحتفال اليوبيل البلاتيني.

فيما كشفت مصادر أخرى بان كيم كارداشيان لم تحاول بالاساس حضور احتفال اليوبيل البلاتيني وأن هذه شائعات لا صحة لها بل هي تواجدت في المملكة المتحدة في زيارة قصيرة وعادت الى موطنها وبالتالي فإنه لم يكون هناك اي رفض لحضورها لا سيما انه لا يوجد اي طلب منها للتواجد وهو ما اعتبره البعض الأقرب للحقيقة حيث لا يوجد اي سبب لمنع حضورها الاحتفالات

وعلى صعيد مخلتف تعيش نجمة تلفزيون الواقع حالة من الحب مع حبيبها الحالي ديفيد ديفيدسون ويحرص الثنائي على التواجد سويًا في جميع المناسبات