لا أطيق الانتظار حتى أراه خلف القضبان .. روبرت دي نيرو يهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

فتح النجم الأمريكي روبرت دي نيرو النار مجددًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مُطلقًا عليه لقب "رئيس العصابات".

ونشرت صحيفة "الجارديان" أن النجم دي نيرو 76 عامًا في حديثه أكد على أنه لا يطيق الانتظار حتى يرى ترامب خلف قضبان السجن؛ وجاء ذلك الحديث قبل العرض الأول لفيلمه الجديد في مهرجان لندن السينمائي، والذي يلعب فيه دور قاتل المافيا فرانك شيران، الذي يُفترض أنه مسؤول عن اغتيال رئيس اتحاد النقابات الشهير جيمي هوفا في عام 1975 .

قال دي نيرو أثناء حديثه للصحيفة إن المشكلة تكمن في أن لبلدهم رئيس عصابات يعتقد أن لديه كامل السلطات والصلاحيات لفعل كل شئ وقال إنهم سيواجهون خطرًا أكبر إذا تمكن من الإفلات من العقاب جراء أفعاله.

وأضاف أنه يشعر بالمرارة من هؤلاء الذي يدافعون عنه ويبررون أفعاله ويدافعون عنها واتهم الجمهوريين بعدم التصرف السليم تجاه ترامب، وأن موقفهم ذلك يجلب لهم العار وأنهم لن يفلتوا من العقاب معه جراء إسائتهم للشعب الأمريكي.

وأشار دينرو لمعركة ترامب المستمرة ضد الصحافة والإعلام وضد الأشخاص الذي لديهم الإحساس والتشخيص السليم لحقيقة ما يحدث في البلاد.

وعند سؤاله عن إمكانية سجن الرئيس الأمريكي ترامب بسب الأحداث الأخيرة والمكالمات المُسربة، أجاب دينيرو قائلًا: " أتمني أن يذهب إلى السجن، لا أريده ميتًا، لا أطيق الانتظار حتى أراه خلف القضبان".

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