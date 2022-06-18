لقطات رومانسية مثيرة للجدل تجمع توم كروز وباريس هيلتون.. ما القصة؟

هيا حازم

عادت نجمة تلفزيون الواقع باريس هيلتون لتلفت الأنظار نحوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد غيابها عقب احتفالها بزواجها قبل عدة أشهر في حفل زفاف مميز ومبهر تألقت فيها بأكثر من اطلالة

باريس هيلتون وتوم كروز في لقطات رومانسية

ونشرت وريثة سلسلة فنادق هيلتون مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "تيك توك" مثير للجدل ظهرت فيه بلقطات رومانسية تجمعها مع النجم العالمي "توم كروز".

ولكن المفاجأة كانت بأن توم كروز الذي ظهر في الفيديو ما هو إلا النجم "مايلز فيشر" وهو أحد أشهر مقلدي النجم العالمي توم كروز، حيث كان قد استخدم بعض التأثيرات على وجهه ليصبح نسخة طبق الأصل من الفنان العالمي توم كروز.

باريس هيلتون في إطلالة مميزة مع شبيه توم كروز

وظهرت باريس في الفيديو وهي ترتدي فستان مزيّن بالترتر باللون الذهبي والذي جاء بقصة ضيّقة، كما ان مايلز كان يرتدي بدلة حيث أكّد خلال حواره في الفيديو مع باريس هيلتون بأنه لا يريد أن يتأخر عن أحد عروضه بينما احتضنها وأشاد بجمالها مؤكدًا انها سوف تبهر العالم بإطلالتها.

وعلّقت باريس هيلتون على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الخاص على "تيك توك" بقولها: "أنا أقوم دائماً بالأعمال المختلفة الخاصة بي وبينما أنا اعيش دائماً في حالة تألق كاملة".

وحصد الفيديو ملايين من المشاهدات في وقت قصير خاصة وأن المتابعين ظنوا للحظة الأولى بأن الشخص الذي ظهر في الفيديو هو توم كروز، ولكن سرعان ما تم كشف الأمر بالنسبة لهم.

أما مايلز فيشر فقد أعاد نشر الفيديو عبر حسابه الخاص على "انستغرام" وعلّق عليه بسخرية بقوله: "أنا وباريس نعيش أفضل لحظات حياتنا الآن".