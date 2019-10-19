للمرة الثانية على التوالي.. جين فوندا تعتقل من قبل الشرطة

نُشرت صورةً للنجمة "جين فوندا" و"سام واترستون" وهما مكبلين بالأصفاد من أمام مبنى الكابيتول الأمريكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ورد فإنه قُبض على جين فوندا مرةً أخرى خلال مظاهرة حاشدة بشأن تغيير المناخ في واشنطن العاصمة، حيث اشتبكت مع الشرطة خلال الاحتجاج مما أدّى إلى اعتقالها يوم الجمعة للمرة الثانية.

وتم تصويرها وهي تقف إلى جانب متظاهري Oil Change International الذين بدأوا يهتفون مطالبين بالعدالة المناخية كما حملوا لافتات بتعليق "اتفاق جديد" إشارة إلى المقترح الججديد لمعالجة تغير المناخ والحد من انبعاثات الغازات.

وخلال وقت سابق كانت فوندا قد قارنت الأوقات الحالية بثلاثينيات القرن الماضي عندما واجه الأمريكين الفساد حيث صرّحت: "لا تخطىء فالتغيير قادم سواء أحببنا ذلك أم لا، عن طريق الكوارث أو عن طريق التصميم".

أما سام فقد تحدث ودياً مع الشرطة أثناء تفتيشه وتم نقله في سيارة منفصلة حيث قال: "من الجيد أن أكون هنا"، ورداً على سؤال من أحد المراسلين عما إذا كان هذا هو الإجراء الصحيح للتوقيف أجاب واترستون: "علي أن أفعل شيئاً أنا لا أعرف، هل لديك فكرة أفضل؟".

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