هل تكون ليدي غاغا مفاجأة فيلم "الجوكر" في موسمه الثاني؟

هيا حازم

أعلنت المخرج تود فيليبس خلال الأسابيع الماضية عن البدء في تحضير الجزء الثاني من فيلم "الجوكر" وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه اللموسم الأول منذ عرضه عام 2019

الجوكر يعود في موسم جديد

وفي مفاجاة سارة للجمهور تم الكشف عن مشاركة النجم الهوليوودي العالمي "خواكين فينيكس" في الموسم الثاني بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسم الأول بتقديم شخصية تعاني من مشاكل نفسية حادة

ولكن المفاجأة كانت هي اقتراب النجمة العالمية الشهيرة "ليدي غاغا" من المشاركة في الجزء الثاني في الفيلم الى جانب خواكين فينيكس، حيث تم الكشف عن اتفاق يجمع بين المخرج تود فيليبس مع ليدي غاغا لم يتم تاكيده بعد

وأكّد المخرج بأن المحادثات بينهما أصبحت في مراحلها الاخيرة وانهما قريبان جداً من الاتفاق وفي حال تم التعاقد رسمي فإن ليدي غاغا ستقوم بدور البطولة حيث ستجسّد شخصية "هارلي كوين" في الفيلم المنتظر

طبيعة دور ليدي غاغا في الجوكر

الا انه تم التكتم على تفاصيل الشخصية التي ستؤديها في الفيلم بالرغم من ان الأدلة تشير الى كونها ستكون في علاقة سامة مع الجوكر، وذلك بعد ان كانت طبيبته النفسية فتتطور العلاقة بينهما وتصبح شريكته في الجرائم التي سيقوم بها

كما كشف الموقع عن مفاجأة أخرى ستكون في فيلم الجوكر وهي أنه من المحتمل أن يكون الفيلم من فئة الأفلام الموسيقية، حيث أن ليدي غاغا ستقدّم عدة أغاني في الفيلم.

وكانت المفاجأة الأخيرة والصادمة التي كشف عنها الموقع المسؤول عن تفاصيل الفيلم هي ان الشركة الكبرى لم تتعاقد بعد رسمياً مع خواكين فينيكس على دور الجوكر مما يجعل هناك احتمالية عدم تجسيده للدور وهو ما اثار التساؤلات خاصة ان خواكين كان قد نشر صوره له وهو يقرأ النص عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام

وكان فيلم الجوكر في الموسم الأول منه قد حقق الكثير من الارقام القياسية والنجاحات بالاضافة للكثير من الايرادات وقدم فيه جواكين دور مميز حيث حصد الكثير من الاشادات والجوائز عن هذا الدور المعقد والذي قدمه باحترافية