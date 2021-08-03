ليدي غاغا نسخة طبق الأصل عن إطلالة دوقة كامبريدج.. لكن بلمسة أكثر إثارة!

تألقت النجمة "ليدي غاغا" خلال آخر نزهة لها في شوارع نيويورك، حيث ظهرت بإطلالة صيفية رائعة استطاعت من خلالها لفت الأنظار.

ويبدو واضحاً أن ليدي غاغا تبنت أسلوب دوقة كامبريدج كيت ميدلتون عند خروجها بفستان باللون الأسود مع بولكا دوت صغيرة بيضاء.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بإطلالة غاغا المطابقة لإطلالة كيت ميدلتون ولكن مع بعض اللمسات المثيرة حيث كان الفارق ياقة فستان ليدي غاغا المفتوحة جهة الصدر وحذائها ذو الكعب العالي.

كما نسّقت معه نظارة شمسية جاءت إطاراتها على شكل عين القطة وحقيبة يد كُتب عليها "الحب للبيع"، وارتدت بعض الاكسسوارات من الفضة.

وكانت دوقة كامبريدج ليدي غاغا قد ارتدت الفستان نفسه عندما زارت بلتشي بارك عام 2019، وكانت كمظهر غاغا تماماً مع تميّزه بالرقي واللمسة الملوكية.

للمزيد عن النجوم.. تابع buzz بالعربي: