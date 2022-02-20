ليونيل ريتشي في المملكة العربية السعودية.. وهذه تفاصيل وموعد الحفل

سيقيم النجم العالمي الشهير ليونيل ريتشي حفلاً غنائياً في مدينة العُلا في المملكة العربية السعودية، حيث ينتظر الجمهور في السعودية هذا الحفل للنجم الكبير بحماسة شديدة.

تفاصيل حفل ليونيل ريتشي

سيقام الحفل الغنائي للنجم العالمي ليونيل ريتشي يوم الثامن عشر من شهر مارس القادم لهذا العام، حيث سيكون الحفل الغنائي في قاعة المرايا الواقعة في وادي عشتار في محافظة العُلا السعودية.

جوائز النجم ليونيل ريتشي

يمتلك النجم العالمي الشهير تاريخ فني مليء بالألبومات والأغاني حيث أن أغانيه تشكّل جزء من موسيقى البوب العالمي، وحصد ليونيل جوائز كثيرة منها الأوسكار والجولدن جلوب والجرامي.

بالإضافة إلى حصوله على شخصية العام خلال عام 2016، كما حصل على تكريم خاص من مسرح تي سي إل الصيني وهي احدى أعرق الجوائز في هوليوود.

أعمال النجم ليونيل ريتشي

تعاون النجم ليونيل في بداية مسيرته الفنية مع فرقة كومودورز حيث طوّر أسلوب فني مميّز، واشتُهر باغاني مشهورة كثيرة بما فيها Endess love.

يُشار إلى ان هذا الحفل الثاني للفنان العالمي في السعودية، حيث قدم سابقًا حفلًا غنائيًا في منطقة العلا وذلك في عام 2020 وحضر الحفل عدد كبير من معجبي الفنان العالمي في السعودية

وعن زيارته الثانية للسعودية قال الفنان العالمي في تصريح صحافي: "فرحت جداً بالتجربة السابقة في هذه المدينة المميزة، وانتظر بفارغ الصبر العودة إلى العلا والأداء أمام جمهورٍ جديد في السعودية