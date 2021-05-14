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مارك رافالو يطالب بفرض عقوبات على اسرائيل.. وينشر فيديو مؤلم لعائلة فلسطينية

منشور 14 أيّار / مايو 2021 - 09:02
مارك رافلو
مارك رافلو

أدان النجم العالمي مارك رافالو جرائم الحرب التي تخوضها إسرائيل المحتلة على دولة فلسطين، وما تسببت فيه من استشهاد العشرات من بينهم أطفالًا ونساءٍ عزل.
ودعا مارك رافلو متابعيه عبر موقع "تويتر" على توقيع عريضة تطابي بفرض عقوبات دولية على اسرائيل، وتأمين الجماية اللزامية لأهالي الحي جراح في القدس.
وجاء في تغريدة رافلو": ""1500 فلسطيني يواجهون الطرد في القدس، أصيب 200 متظاهر، وقتل 9 أطفال. ساعدت العقوبات على جنوب أفريقيا في تحرير شعبها الأسود، لقد حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل لتحرير الفلسطينيين".

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وأرفقت العريضة بشرح تفصيلي لما يواجهه الفلسطينيون، وكتب: "الفلسطينيون يتظاهرون بشجاعة في الشوارع، الحكومة الإسرائيلية ترد بأقصى درجات القسوة في القدس، تتم مهاجمة مئات المتظاهرين العزل، بمن فيهم كبار السن والأطفال". وأكملت: "هذا مجرد مثال آخر على الوحشية العنصرية للاحتلال العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وهو ظلم استمر لعقود. لقد طفح الكيل، حياة الفلسطينيين ومنازلهم وحقوقهم مهمة".
وأشاد الكثيرون بموقف رافلو، فكتبت إحداهن: "أتيت إلى صفحتك متوقعة رؤية تضامنك مع الشعب الفلسطينيين، وأشهر بالامتنان لأنه لم يخب ظني.
وقد وقع على العريضة إلى الآن أكثر من 1.8 مليون شخص من حول العالم.

كما نشر رافلو مقاطع فيديو مأساوية لما يتعرض له الفلسطينيون.

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