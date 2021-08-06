متسابق مصري يذهل لجنة تحكيم America's Got Talent.. ما قدمه مذهل!

أذهل المتسابق المصري "مدحت ممدوح" لجنة تحكيم America's Got Talent بتقدميه معزوفة موسيقية على الناي لكن بطريقة مختلفة ومتميزة.

أطلَّ مدحت ممدوح عى خشبة المسرح وبدا عليه القلق والخوف نوعًا، وهو أمر طبيعي بسبب رهبة المسرح، ثم قدَّم نفسه للجنة التحكيم وسط هتاف الجماهير من الخلف.

في البداية، بدا مدحت ممدوح يقدم معزوفة تقليدية على الناي، لكنه فاجئ الجميع بإرفاقها بعزف بيت بوكس يتزامن مه عزفه على الناي.

وحصل ممدوح على أربعة "نعم" من لجنة التحكيم المؤلفة من: سايمون كويل، هايدي كلوم، صوفيا فيرغارا، وهاوي مانديل