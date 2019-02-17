عرب غوت تالنت: مُتسابق مصري يغير شكله ويعود للمرة الثالثة ليبهر اللجنة!

كشف المتسابق المصري أحمد ياسر بعد حصوله على 3 نعم من لجنة تحكيم برنامج اراب غوت تالنت بموسمه الجديد عن مفاجأة كبيرة، حيث وبعدما صوت كل من نجوى كرم وعلي جابر وأحمد حلمبي بـ نعم للمتسابق المصرية بعد غنائع لأم كلثوم، فجر أحمد مفاجأة عن مشاركته لمرتين من قبل في الجزء الثالث والرابع من البرنامج.

وقال ياسر والذي لم يستطع أحد التعرف عليه للاختلاف الكبير الذي طرأ على شكله بأنه في الجزء الثالث حصل على 4 لا من اللجنة والتي كان يشارك فيها ناصر القصبي.

وفي الجزء الرابع وبعد حصوله على لا من لجنة التحكيم وخلال بكائه حزنًا على المسرح صعد اليه أحمد حلمي ونجوى كرم فيما طلب منه حلمي عدم العودة مرة أخرى.

إلا أنه لم يستسلم وأصر على اثبات موهبته وقام بدراسه الموسيقى وتعلم الغناء واستطاع بفضل مثابرته واصراره ابهار لجنة التحكيم والذين منحوه الـ "نعم" اخيرًا".

وشهدت الحلقة قيام العميد علي جابر باستخدام الباز الذهبي من أجل فريق جمباز مصري، كما أثار الفستان الذي ارتدته نجوى كرم حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذين تساءلو عن الفستان الغريب.

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