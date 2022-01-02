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مخرج "Don’t Look Up" يؤكد أن الخطأ مقصود.. وهذا الهدف منه

منشور 02 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:43
Don’t Look Up
Don’t Look Up

تصدّر فيلم Don't look up قائمة الأفلام الأكثر نجاحاً على منصة نيتفليكس وذلك بعد ارتفاع نسب المشاهدات الذي أحرزه عقب عرضه.

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خطأ مثير للجدل في فيلم "Don’t Look Up

يحتوي الفيلم على خطأ مثير للجدل جعله عرضة للانتقادات بسبب الامكانات الكبيرة للفيلم، وكان مشاهد قد شارك مقطع فيديو عبر "تيك توك" كشف فيه عن الخطأ.

وصرّح المشاهد بأنه كان يوجد هناك ثلاث أو أربع لقطات ظهر فيها طاقم العمل بأكمله وهم يرتدون الأقنعة ويقفون خلف الممثلين مما أثار جدلاً كبيراً.

منتج الفيلم يوضّح حول الخطأ 

كشف مخرج الفيلم "آدم مكاي" بان اللقطة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها خطأ مثير للجدل كانت في الواقع "مقصودة".

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فالمشهد الذي ظهر فيه طاقم العمل وهم يرتدون أقنعة الوقاية من فيروس كورونا كان متعمّد ومقصود، فقال المخرج: "لقد تركنا تلك اللقطة لطاقم العمل لإحياء ذكرى تجربة التصوير في كورونا".

 

نبذة عن قصة الفيلم

يدور الفيلم حول علماء اثنين وهم ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورانس يحاولون تحذير البشرية من مذنب قادم لتدمير الأرض بطريقة كوميدية.
 

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