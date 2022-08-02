مسلسل اسمعني يتفوق على المسلسلات الصيفية التركية - ملايين المشاهدات في وقت قياسي

استطاع المسلسل التركي الصيفي اسمعني الذي بدأ عرضه قبل ما يقارب الشهر وعرضت منه حتى هذه اللحظة 4 حلقات، من تحقيق أرقام قياسية ونسب مشاهدة عالية

مسلسل اسمعني يحقق أرقام قياسية عالية

وتمكن العمل الذي يتناول قصص طلاب المدارس والتنمر ومشاكل المراهقين من تحقيق أرقام قياسية والتفوق على العديد من الأعمال التركية الصيفية

ونستعرض في هذا المقال أبرز الأرقام القياسية التي حققها مسلسل اسمعني:

الحلقة الأولى من مسلسل "اسمعني" حصدت أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب" خلال أقل من شهر.

أما الحلقة الثانية من العمل فقد تمكنت من حصد 8 ملايين مشاهدة خلال فترة 3 أسابيع

فيما تمكنت الحلقة الثالثة من تحقيق ما يقارب الـ 9 ملايين مشاهدة خلال 11 يومًا فقط

أما الحلقة الرابعة فقد حققت ما يقارب الـ 4 ملايين مشاهدة في 4 أيام فقط

ويحظى العمل الذي عرض منه 4 حلقات على شعبية كبيرة عربيًا بالتزامن مع النجاح الكبير الذي يحققه في تركيا، وبالتالي فقد حققت الحلقات المترجمة إلى اللغة العربية نسب مشاهدة عالية أيضا وكانت كالتالي

الحلقة الأولى - 7 ملايين مشاهدة

الحلقة الثانية - 4 ملايين مشاهدة

الحلقة الثالثة - 3.5 ملايين مشاهدة

الحلقة الرابعة - مليون ونصف مشاهدة

يعرض مسلسل اسمعني على قناة ستار star tv كل يوم خميس الساعة الـ 8 مساءً بتوقيت السعودية



أبطال مسلسل "اسمعني"