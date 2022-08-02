"العائلة" مسلسل مافيا تركي مقتبس من The Sopranos .. وهذا النجم بطل العمل

أعلنت شركة الإنتاج التركية القمر عن الاستعداد لتجهيز مسلسل مافيا جديد، على أن يعرض هذا العمل في يوم الاثنين، وسيحمل اسم العائلة وهو مقتبس من المسلسل الأمريكي الشهير The Sopranos "ال سوبرانو"

تفاصيل مسلسل العائلة المقتبس من الدراما العالمية ال سوبرانو

بالرغم من عدم وجود العديد من المعلومات عن المسلسل الجديد "العائلة" إلا أنه تمكن من إثارة ضجة واسعة نظرًا للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها هذه النوعية من الأعمال "أعمال المافيا" بالإضافة لشعبية مسلسل ال سوبرانو

كما كشفت بعض الأنباء أن النجم التركي المرشح لدور البطولة في هذا العمل هو النجم كنان إميرزالي أوغلو، وهو ما أثار حماسة الجمهور حيث إن كنان بارع في تأدية هذه النوعية من الأدوار

ومن المعروف أن شركة القمر قدمت العديد من الأعمال الناجحة من فئة المافيا مثل مسلسل 3 قروش، ومسلسل في الداخل ومسلسل الحفرة.

قصة مسلسل The Sopranos

يتناول العمل قصة رجل المافيا توني سوبرانو، والصعوبات التي يواجهها بالتوفيق والموازنة بين اعماله الإجرامية والمنظمة التي يترأسها وبين عائلته التي تعاني العديد من المشاكل

بدأ عرض المسلسل على شبكة HBO في شهر يناير من عام 1999، وانتهى عرضه في شهر يونيو من عام 2007، ويتكون العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا واستمر نجاحه إلى اليوم من 6 مواسم

ويعد مسلسل The Sopranos واحد من أكثر الأعمال التلفزيونية التي حققت نجاحًا كبيرًا وجماهيرية واسعة وحصد العديد من الجوائز، 21 جائزة إيمي و5 جوائز غولدن غلوب.



أبطال مسلسل The Sopranos: