مسلسل رئيس أوكرانيا يعود للواجهة مجدداً.. والقنوات تتنافس على بثه

أصبحت الحرب الأوكرانية الروسية حديث وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي منذ اندلاعها في آواخر شهر شباط الماضي.

كما تصدّر الرئيس الأوكراني زيلينسكي أخبار وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بعد دفاعه المستميت عن بلاده وشعبه في وجه العدو الروسي، ورفضه الهروب أو اللجوء لمكان آخر.

مسلسل الرئيس الأوكراني يعود للواجهة من جديد

كان زيلينسكي نجماً في المسلسلات التلفزيونية والأفلام قبل أن يصبح رئيس أوكرانيا، وقد اشتهر في مسلسل Servant of the people.

وتزامناً مع اندلاع الحرب شهد المسلسل الكوميدي ضجة كبيرة وإقبال ضخم، مما دفع وسائل الاعلام في كافة الدول التنافس للحصول على حقوق بثّه.

وعلى مدى ثلاثة مواسم حقق المسلسل من بطولة زيلينسكي نجاح كبير في العالم وفي اوكرانيا خاصة، حيث حصل على جائزة أفضل مسلسل روائي طويل، وجائزة غولد ريمي للكوميديا التلفزيونية.

تنافس القنوات التلفزيونية للحصول على المسلسل منذ اندلاع الحرب

أعلنت القناة الانجليزية الرابعة أنها امتلكت حق بث المسلسل في المملكة المتحدة، حيث أنها تخطط لبدء البث يوم الأحد القادم، كما أفادت شركة البث بأن هناك صفقات ستكون مع قنوات تلفزيونية في الشرق الاوسط مثل "إم بي سي" وغيرها في اليونان ورومانيا وعدة دول أوروبية.

وكانت شركة الأوكرانية قد ازالت أي عروض تلفزيونية روسية أو من انتاج روسي من ضمن برامجاه كما تبرّعت بمبلغ ضخم للصليب الأحمر الاوكراني.

نبذة عن مسلسل Servant of the people

يؤدي الرئيس الأوكراني زيلينسكي دور رجل يدّعى بتروفيتش غولوبورودكو، وهو معلّم في مدرسة ثانوية ينتقل إلى عالم السياسة والرئاسة بعد أن نشر أحد طلابه فيديو له وهو يدين الفساد الرسمي في أوكرانيا عام 2015، ويدير شؤون بلاده تزامناً مع حفاظه على حياته العادية ويدور في اطار درامي وكوميدي.