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مشاهير هوليوود يفاجئون كاردي بي بهدايا الولادة.. وهدية سيلينا غوميز تسعدها!

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 10:54
كاردي بي وسيلينا غوميز
كاردي بي وسيلينا غوميز

رحّبت النجمة "كاردي بي" بطفلتها الرضيعة خلال الشهر الماضي من زوجها أوفيست، حيث كانت قد أعلنت ولادتها بنشرها صورة لها على سرير المستشفى مع طفلتها وزوجها.

ويبدو واضحاً بأن الفنانة العالمية تحظى بحب كبير وشعبية كبيرة في هوليوود، حيث غمرها المشاهير بالكثير من الهدايا التي كانت مصدر سعادة بالنسبة لها.

وكانت الهدية الأكثر سعادة لها هي من النجمة "سيلينا غوميز" والتي أرسلت لها سلة هدايا رائعة مليئة بألعاب المليئة بألعاب وأغراض الأطفال.

Selena Gomez showers new mom Cardi B with baby gifts

ونشرت كاردي بي الهدية عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وعلّقت عليها: "شكراً لك سيلينا غوميز لقد حصلت على سلة ألعاب جميلة لابني، بهذا الدب الصغير الجميل إنه لطيف جداً"، وأضافت: "كما حصلت على هدية بالنسبة لي وأنت تعلمي بأنني أشعر بالجوع في الليل فشكراً لك".

ولم تكن سيلينا غوميز هي المشهورة الوحيدة التي بعثت لكاردي بي بالهدايا بمناسبة ولادتها، حيث تلقّت كاردي بي هدايا من ليزو وميكي غايتون ودولتشي آند غابانا وجنيفر أنيستون.

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