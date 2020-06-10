كاردي بي تكشف خلطتها السحرية لشعر حريري.. والنتيجة خيالية!

استعرضت مغنية الراب الأمريكية "كاردي بي" شعرها الطبيعي المجعَّد، وكشفت خلطتها الصحية للحفاظ على لمعانه وتخفيف من تموجاته.

شاركت "كاردي بي" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو لقناع الشعر خاصتها الذي اعتدته لها ولإبنتها "كالتشر" ذات العامين، وبالتأكيد جميع المكونات متوافرة في أي منزل أو بإمكانك شرائها من أي بقالة قريبة.



في بداية الفيديو، استخدمت "كاري بي" ثمرتي أفوكادو ناضجتين، وأضافت زيت الأرغان، والقليل من المايونيز، والقليل من العسل، ثم أضافت زيت خروع، الذي يعمل على تعزيز نمو الشعر، بالإضافة إلى بيضتين وموز، بعدها قامت بخفقهما على الخلاط.

وبعد ترطيب شعرها وشعر ابنتها، عملت على تدليك فروة الرأس.