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مضخة الثدي.. اكسسوار ماندي مور في حفل جوائز إيمي

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2021 - 12:02
ماندي مور
ماندي مور

استقبلت الممثلة الأمريكية ماندي مور طفلها الأول من زوجها تايلور جولدسميث قبل عدة أشهر، ويعتبر ذلك نقطة تحوُّل في حياتها الفنية والشخصية حتى وإن تعلَّق الأمر بإطلالتها وإكسسوارتها فكل شيء لا بد أن يتماشى مع دور الأمومة.

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كشف الأم الجديدة ماندي مور إنها أحضرت مضخة ثديها إلى حفل توزيع الجوائز "إيمي" في لوس أنجلوس يوم الأحد الماضي، ونشرت صورة لجهاز ضخ الحليب عبر خاصية "إنستغرام ستوري" وأرفقتها بتعليق، جاء فيه: " الإكسسوار لحفل الإيمي".


ويجدر الإشارة إلى أن زوج مور ، تايلور جولدسميث، لم يتواجد في حفل توزيع الجوائز يوم الأحد بعد أن تعرضت فرقته Dawes للإصابة بفيروس كورونا، وليس معروفًا إذا ما تواصلت النجمة مع زوجها قبل الوصول إلى حفل "إيمي".

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ماندي مور

يذكر أن مور، البالغة من العمر 36 عامًا، استقبلت طفلها غاس في شهر فبراير الماضي.

وصرّحت ماندي خلال وقت سابق بأن خطة ولادتها باتت في فوضى كبيرة وأُجبرت على تغيير الخطة وذلك بسبب إصابتها بانخفاض في صفائح الدم بشكل كبير.

كلمات دالة:ماندي مورنجوممشاهير هوليوود

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