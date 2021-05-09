ميغان ماركل تنضم للمشاهير في حفل VAX LIVE.. وتبعث للعالم رسالة تشجيعية!

انضمت دوقة ساسكس السابقة "ميغان ماركل" إلى عدد كبير من الشخصيات البارزة خلال حفل VAX LIVE والذي تم تسجيله مسبقاً في نهاية الأسبوع الماضي في ملعب SoFi في كاليفورنيا.

بث العرض يوم أمس السبت حيث تضمن الفيديو رسالة مسجّلة من ميغان ماركل والتي لم تكن حاضرة شخصياً في الحدث وتم عرضها أثناء البث.

وحثّت ميغان العالم على الحصول على جرعاتهم من تطعيم COVID-19 تزامناً مع تفشي الوباء في أنحاء العالم، فقالت: "لقد اجتمعنا الليلة لأن الطريق أمامنا أصبح أكثر إشراقاً ولكن الأمر يستغرق كل واحد منا لإيجاد طريقه".

وتابعت قائلة: "وبصفتي رئيسة حملة VAX LIVE فأعتقد أنا وزوجي الأمير هاري أنه من المهم أن نعطي سلامتنا وصحتنا الأولوية بالإضافة إلى صحة ونجاة الجميع وخاصة النساء اللائي تأثرن بشكل غير متناسب بهذا الوباء".

وأضافت حول الوضع الاقتصادي : "لقد شهدت النساء في فترة الكورونا ضياعاً اقتصادياً فمنذ ان بدأ الوباء فقد ما يقرب 5.5 مليون امرأة العمل في الولايات المتحدة".

واختتمت خطابها بالحديث عن طفلتها الثانية فقالت: "يسعدني أنا وزوجي أن نرّحب قريباً بابنتنا، إنه شعور بالسعادة نتشاركه مع ملايين العائلات الأخرى حول العالم وعندما نفكّر فيها فنحن نفكّر في جميع الفتيات اللواتي يجب دعمهن ومنحهن القدرات".

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