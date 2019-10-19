ميغان ماركل على وشك البكاء وتصرّح "لم يسأل أحد عما إذا كنت بصحة جيدة" في مقابلة مع ITV

تحدثت دوقة ساسكس ميغان ماركل خلال الفيلم الوثائقي الذي تم تصويره أثناء جولتها مع الأمير هاري في إفريقيا والتي بدأت في سبتمبر عن كفاحها من أجل أن تكون في دائرة الضوء والشهرة في وسائل الإعلام.

وكانت على وشك البكاء عندما كشفت عن الصعوبات التي تغلبت عليها بعد الزواج وأيضاً بعد حملها وإنجابها فقالت: "لم يسأل الكثير من الناس عما إذا كنت على ما يرام".

وعندما تم سؤالها عن الأثر الذي تركه ذلك على صحتها الجسدية والعقلية وكيف أصبح هاري الشخص الذي يحميها بعد ما حدث لأمه، أجابت قائلةً: "انظر أي امرأة لها وضع خاص عندما تكون حامل تكون ضعيفة جداً وبالتالي كان هذا صعب ويكون لديك مولود جديد، فهذا كثير جداً"، وتابعت: "فعلاوةً على مجرّد المحاولة أن تكون أماً جديدة تحاول أن تكون زوجة جديدة وهكذا".

واختتمت حديثها في النهاية: "شكراً لك على السؤال لأن الكثير من الناس لم يسألوا ما إذا كنت على ما يرام لكنه أمر حقيقي"، ثم يسألها مضيف الحوار توم: "هل الجواب سيكون ليس جيداً فلقد كنت تعيشين صراعاً"، أجابت ميغان بانزعاج: "نعم".

وتأتي هذه المقابلة بعد أشهر من شن الحرب على دوقا ساسكس بسبب مطالبهم المتعلقة بالخصوصية عند تعميد الطفل آرتشي واستخدامهم للطائرات الخاصة المنبعثة للكربون، بالإضافة إلى هجومهما على الصحافة بعد أن أعلنا انهما سيرفعان دعوى ضدهم بسبب نشر رسائل والد ميغان.

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