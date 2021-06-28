ميغان ماركل وأطفالها سينضمون للأمير هاري وويليام في حفل تكريم الأميرة ديانا.. فهل تعود إلى المملكة المتحدة!

أُثيرت الشائعات حول انضمام دوقة ساسكس ميغان ماركل وطفليها إلى الأميران هاري وويليام لتكريم والدة زوجها الراحلة الأميرة ديانا.

وسيقام حدث خاص لتكريم الأميرة الراحلة حيث سيتم إزاحة الستار عن تمثالها يوم الخميس القادم، حيث وصل التمثال إلى القصر وتم تخزينه في صندوق.

وسيسافر الأمير هاري إلى المملكة المتحدة لحفل التكريم، إلا أن دوقة ساسكس ستبقى في الولايات المتحدة لرعاية أطفالها بسبب صعوبة الرحلة من أميركا لبريطانيا.

ولكن ميغان ماركل مستعدة لحفل التكريم حيث ستنضم هي وأطفالها عبر خاصية Zoom خلال الحفل في قصر كينغستون.

وسيكون هذا ثاني اجتماع للأمير هاري والأمير ويليام منذ جنازة جدهما الأمير فيليب كما أنهما سيبادلان الكلمات وذلك لإزالة التوتر فيما بينهما لتقوية العلاقة بينهما.

وورد أيضاً أن الملكة تحاول حل المشكلات مع الأمير هاري من خلال دعوته إلى احتفالات اليوبيل العام المقبل، كما ورد بأن الثنائي الملكي قد قبلا دعوة الملكة لاحتفال Trooping the Colour.

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