ميغان وهاري متخفيان من أجل إيصال الطعام للمحتاجين.. شاهد الفيديو

انتقل دوقا ساسكس "ميغان ماركل" والأمير "هاري" من عقارهما الفاخر في كندا للعيش برفقة طفلهما "آرتشي" في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في شقة بمدينة لوس أنجلوس.

ويبدو أن الزوج الملكي بدآ مهامهما الخيرية رغم تخليهما عن واجباتهما الملكية، فقد رصدت ع=سات المراقبة المثبَّتة في إحدى البنايات وصول "ميغان" و"هاري"إلى مجمع سييرا بونيتا بسيارتهما في تمام الساعة 10:55 صباحًا ويرافقهما حرسهما الشخصي في سيارة منفصلة أخرى.

يظهر في الفيديو "ميغان ماركل" (38 عامًا) بإطلالة رياضية مرتديةً قميص أبيض نسَّقته ببنطال أسود وحذاء رياضي، كما اعتمرت قبعة بيسبول وغطَّت وجهها بقناع وارتدت قفاز لوقاية نفسها من فيروس كورونا.

من جهة أخرى، ارتدى "هاري" تيشيرت وبنطال بيج وحذاء رياضي أسود،كما اعتمر قبعة بيسبول ولفَّ وجهه بوشاح أزرق.

ووفق ما نقله موقع"ديلي ميل" البريطاني، يُقال أن الثنائي كانا يوصلان الطعام بنفسيهما لصالح المشروع الخيري غير الربحي Angel Food يوم الأربعاء الماضي.



كما يذكر أن "ميغان" و"هاري" أمضيا يومين في العمل التطوعي مع المنظمة غير الربحية هذا الأسبوع، التي تعمل على طهو الطعام وتقديمه للأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة والذين هم في خطر أكبر وسط جائحة فيروس كورونا المستمر.

لم يكن أي من عملاء المؤسسة الخيرية يعلم أن الدوق والدوقة سيقومان بتسليم الطعام ، ولم يخبر أي منهم بشأن وصولهما، حيث أعرب "دان تيريل" (53 سنة) عن دهشته لدى رؤية الزوج الملكي أمام باب شقته لتسليم الطعام له، فلم يتعرف عليهما في بادئ الأمر.

وأوضح أن الثنائي لم يقدما أو يكشفا عن هويتهما، فقط منحاه الطعام وقالا: "نأمل أن تكون بخير، إليك طعامك".

ومن موقعهما الجديد، يحاول الزوج الملكي، اللذين انتهت مهماتهما الملكية رسميًا في 31 مارس، يبذلان ما في وسعهما لطمأنة متابعيهما وسط تفشي الفيروس عبر نشر معلومات ونصائح توعوية عبر حسابها الرسمي Sussexroyal، كما أشادا بدور الأفراد الي يقدمون دعمهم ويقفون تصديًا للفايروس.

ويجدر الإشارة إلى أن "ميغان ماركل" نشأت في لوس أنجلوس، ولا تزال والدتها "دوريا" تقيم هنالك.

وفي وقت سابق، كشف شركة "ديزني" أن الدوقة شاركت في أداء التعليق الصوتي لفيلم وثائقي عن الطبيعة يحمل اسم Elephant الذي سيتتبع رحلة أسرة من الفيلة عبر قارة افريقيا، وستذهب أرباحه لجمعية خيرية.

ويعتبر هذا أول عمل تؤديه "ميغان" بعد تخليها عن التمثيل للزواج من "هاري".