ناعومي كامبل بحذاء الريش وإطلالة شبه عارية خلال عرض مجموعتها Fashion For Relief's في أسبوع الموضة اللندني‎!

انتقل أسبوع الموضة من مدينة نيويورك إلى مدينة لندن حيث كان العرض الأول للحفل الخيري Fashion For Relief's أمس السبت.

وتألقت خلاله عارضة الأزياء الشهيرة "ناعومي كامبل" من خلال عرضها لمجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2020.

ففي البداية ارتدت ناعومي فستان ملوّن من الترتر جاء متناسق على شكل جسدها الرشيق ومزيّن بالريش عند الأكمام، ونسّقت معه حذاء شفاف من الريش الأسود كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

لتنتقل بعد ذلك لإطلالة غريبة وملفتة بعض الشيء وهي ترتدي بنطال وردي عريض ذو خصر عال مع وشاح طويل بفتحات مطابق للبنطال إلا أنها لم ترتدي شيئاً أسفله، كما وضعت على رأسها غطاء مطابق للملابس شكلاً ولوناً.

وانضمت إليها والدتها فاليري موريس التي كانت ترتدي فستاناً من الساتان الأحمر ويتوسّطه حزام بشراشيب من نفس الفستان وقصة متدرجة من جهة الكتف.

ومن الجدير بالذكر أن Fashion For Relief هي مؤسسة خيرية شخصية أنشأتها عارضة الأزياء ناعومي كامبل بهدف مكافحة الفقر والمرض وتأسست عام 2005.

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