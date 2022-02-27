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نجمة تايلندية تلقى حتفها غرقًا.. إليك تفاصيل حادثة موتها

منشور 27 شباط / فبراير 2022 - 09:44
تانغمو
تانغمو

توفيت الممثلة التايلاندية تانغو عن عمر ناهز الـ37 عامًا، بعدما سقوطها في نهر تشاوفرايا أثناء قيادتها زورقًا سريعًا برفقة صديقٍ لها بتاريخ 24 فبراير.

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وفقًا لتقارير وسائل الإعلام التايلاندية، استقلت تانغمو القارب مع أصدقائها عند جسر كرونج ثون في حوالي الساعة 9:30 وكان من المقرر أن تذهب إلى نونثابوري، لكنها سقطت في النهر في حوالي الساعة 10:40. 



 

وبعد أكثر من 30 ساعة من سقوط تانغمو في النهر واختفائها، ذهبت والدتها إلى النهر هذا الصباح لحضور حفل رش الزهور للصلاة من أجل عودة ابنتها، وفي حوالي الساعة 1 ظهرًا من نفس اليوم، عثرت الشرطة على جثة الممثلة طافية على النهر حيث كانت والدة تانغمو ترش الزهور.

الجدير بالذكر أن تانغمو، التي تعمل في هذا المجال منذ 20 عامًا، ليست فقط ممثلة مثيرة محلية مشهورة، لكنها أيضًا جيدة في لعب دور الشريرة؛ فقبل ثلاث سنوات، لعبت دور أخت "بينغ كاي نا" اللئيمة في الدراما "The Fallen Leaf ".

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حياة تانغمو الصعبة

عاشت تانغمو طفولة صعبة كثيرًا مع عائلتها السيئة الفقيرة، كما أنها تزوَّجت من النجم "تونو باكين" وانفصلا عام 2015، من بعدها حاولت الانتحار عن طريق تناول حبوب منومة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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كلمات دالة:تانغوممثلة تايلنديةنجوموفاةتانغمو

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