نجمة كورية تظهر بلباس تحتي يشبه الحفاظة في حفل ميت غالا

صدمت مغنية الراب الكورية سي إل، عضوة فرقة 2NEL، الجميع بإطلالتها الغريبة في حفل "ميت غالا" Met Gala 2021 الذي أقيم اليوم الموافق 14 سبتمبر.

اختارت سي إل فستانًا مصنوعًا من قماش الدنيم جاء أشبه ما يكون بقميص مفتوح دون أزرار كاشفًا عما خلفه وبأكمام فضفاضة، بينما اختارت لباس تحتي أبيض اللون بدا أشبه ما يكون بحفاضِ للأطفال.

وأكملت الفنانة الكورية إطلالتها بتسريحة شعر غريبة وقلادة زرقاء بسيطة، واعتمدت مكياج عيون ملفت برسمة عين القطة، بينما انتعلت حذاءً شفاف مُرصَّع بأحجار الكريستال.

ويأتي اختيار سي إل لهذه الإطلالة والخامة تحديدًا تماشيًا مع موضوع الحفل لهذا العام والذي تقوم فكرته في الاحتفال بالموضة الأمريكية، غخامة الدنيم تعتبر من أشهر الخامات التي تبنتها الموضة الأمريكية.

وأشاد العديد من متابعو سي إل باختيارها لمثل هذه الإطلالة، وكتب أحدهم: "آخ، أنا محبطة جدا منكم يا رفاق. مفهوم الحفل هو الاستقلال الأمريكي، وحقيقة أنها ترتدي خامة دينيم مع سروال داخلي، والذي يصفوه الرجال الأمريكيون بالـ tighty-whities يمثل تماما المظهر الأمريكي. توقفوا عن القول بأنها إطلالة يابانية أو مظهر سومو، هذا الزي ليس إشكالي على الإطلاق".

وعلَّق آخر: “ذكية جدا باختيارها لفستان الدينيم هههههههههههه هي رائعة جدا. هذا هو ما نتوقعه من حفل الـ ميت غالا”.