نجم بوليوود سهيل خان سبب انتحار هذا الرياضي.. وهكذا دافع عن نفسه

يُزعم الرياضي وعارض الأزياء مانوج باتيل أنه حاول إنهاء حياته عن طريق تناول الحبوب المنومة في منزله في أوشيوارا، مٌشيرًا أن السبب وراء خطوته المندفعة هو النجم الهندي سهيل خان.

وقع الحادث المزعوم بين الساعة 12:30 صباحًا والساعة 1 صباحًا في منزل باتيل في مبنى سايليلا، حيث نقله أفراد عائلته إلى مستشفى كوبر، وأشار مدير أعماله لوكالة PTI أن حالة مانوج حرجة للغاية.

قدم مانوج باتيل مؤخرًا خطابًا إلى شرطة أوشيوارا، يطالب فيه باتخاذ إجراء ضد الممثل الهندي سهيل خان بزعم التشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي وخلق مشاكل في حياته المهنية.

وردًا على ذكر اسمه في الحادث المؤسف، صرح خان قائلاً: "يمكن أن تكون هذه حيلة دعائية من زاوية مجتمعية. لم يكن لي أي علاقة بمانوج ".

وصرح باري ناز، مدير مانوج باتيل، أنهم طالبوا بتسجيل تقرير المعلومات الأول ضد سهيل خان. ومع ذلك، قال مسؤول في مركز شرطة أوشيوارا إنه لم يسجل تقرير معلومات أول حتى الآن، كما أجروا زيارة إلى المشفى الذي يتواجد فيه مانوج باتيل.