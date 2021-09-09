نجم بوليوود اكشاي كومار يفجع بوفاة والدته.. "الألم لا يطاق"

أعلن نجم بوليوود أكشاي كومار أن والدته أرونا بهاتيا توفيت بعد دخولها المشفى قبل يومين، وكشف الأخبار صباح الأربعاء عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

ونشر أكشاي كومار عبر حسابه "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "لقد كانت جوهر حياتي، واليوم أشعر بألم لا يطاق في صميم وجودي، غادرت والدتي أرونا بهاتيا هذا العالم بسلام صباح اليوم لتلتقي بوالدي في العالم الآخر.. ممتن لصلواتكم بينما أمر أنا وأسرتي في هذه الفترة".

She was my core. And today I feel an unbearable pain at the very core of my existence. My maa Smt Aruna Bhatia peacefully left this world today morning and got reunited with my dad in the other world. I respect your prayers as I and my family go through this period. Om Shanti 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 8, 2021

وبالعودة إلى يوم الثلاثاء الماضي، طلب الممثل الهندي من معجبيه الدعاء لوالدته، وقال أيضًا إن العائلة تمر بوقت عصيب، وكتب على "تويتر": "الكلمات ليس بإمكانها التعبير عن مدى تأثري باهتمامكم بحالة والدتي الصحية، إنه وقت عصيب للغاية بالنسبة لي ولعائلتي. كل صلاة من صلواتكم ستساعدني كثيرًا".

يذكر أن كومار كان متواجدًا في المملكة المتحدة من أجل تصوير فيلمه القادم " Cinderella" حينما وصلته أخبار تدهور صحة والدته، لذلك قرر التوجه إلى مومباي على الفور، لكن ما يزال سبب مرضها مجهولاً.