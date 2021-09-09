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نجم بوليوود اكشاي كومار يفجع بوفاة والدته.. "الألم لا يطاق"

منشور 09 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:53
اكشاي كومار
اكشاي كومار

أعلن نجم بوليوود أكشاي كومار أن والدته أرونا بهاتيا توفيت بعد دخولها المشفى قبل يومين، وكشف الأخبار صباح الأربعاء عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

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ونشر أكشاي كومار عبر حسابه "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "لقد كانت جوهر حياتي، واليوم أشعر بألم لا يطاق في صميم وجودي، غادرت والدتي أرونا بهاتيا هذا العالم بسلام صباح اليوم لتلتقي بوالدي في العالم الآخر.. ممتن لصلواتكم بينما أمر أنا وأسرتي في هذه الفترة".

وبالعودة إلى يوم الثلاثاء الماضي، طلب الممثل الهندي من معجبيه الدعاء لوالدته، وقال أيضًا إن العائلة تمر بوقت عصيب، وكتب على "تويتر": "الكلمات ليس بإمكانها التعبير عن مدى تأثري باهتمامكم بحالة والدتي الصحية، إنه وقت عصيب للغاية بالنسبة لي ولعائلتي. كل صلاة من صلواتكم ستساعدني كثيرًا".

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يذكر أن كومار كان متواجدًا في المملكة المتحدة من أجل تصوير فيلمه القادم " Cinderella" حينما وصلته أخبار تدهور صحة والدته، لذلك قرر التوجه إلى مومباي على الفور، لكن ما يزال سبب مرضها مجهولاً.

كلمات دالة:اكشاي كوماروفاةنجوم بوليوودبوليوودفن

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