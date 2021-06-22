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نجم مسلسل Friends يعلن إصابته بالسرطان.. وقريبًا سيفارق الحياة!

منشور 22 حزيران / يونيو 2021 - 01:29
فريندز
فريندز

كشف نجم مسلسل Friends جيمس مايكل تايلر، الذي لعب دور نادل مقهى سنترال بيرك غونتر، إنه مصاب بسرطان البروستاتا في المرحلة الرابعة.

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أشار جيمس تايلر، البالغ من العمر 59 عامًا، في مقابلة مع برنامج "توداي" على شبكة NBC، أنه تم تشخيصه بمرض السرطان في شهر سبتمبر عام 2018 بعد الفحص البدني الروتيني، لكن انتشر منذ ذلك الحين إلى العظام ما أدى إلى فقدانه القدرة على المشي، كما خضع للعلاج الكيميائي.

ومتحدثًا عن تشخيصه، قال تايلر: "كان عمري 56 عامًا في ذلك الوقت، وقاموا بإجراء فحص PSA، وهو المستضد البروستاتي النوعي".

وتابع: "لقد عاد ذلك برقم غير عادي، لذلك عرفت على الفور عندما دخلت على الإنترنت ورأيت نتائج فحص الدم وعمله، فبدا من الواضح أن هناك شيئًا خاطئًا هناك.. وعلى الفو، اتصل بي طبيبي وقال " مرحبًا، أريدك أن تأتي غدًا لأنني أشك بوجود مشكلة خطيرة في البروستاتا. "

وكشف أنه بعد أن تغيبه عن فحص آخر أثناء الوباء، انتشر السرطان إلى عظامه، وهو الآن في المرحلة الرابعة، كما أكد أن السرطان في مرحلة متأخرة، وقد يفارق الحياة قريبًا.

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وقال تايلر لمضيف البرنامج كريج ملفين: "في النهاية، ربما سيقضي علي".

وانتهز تايلر الفرصة لحث الرجال الآخرين على اجراءات الفحوصات اللازمة للتأكد من صحتهم.

 

كلمات دالة:فريندزجيمس مايكل تايلرFriends

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