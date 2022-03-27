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نجوم حصلوا على جائزة الأوسكار في أول دور سينمائي لهم

منشور 27 آذار / مارس 2022 - 12:22
حفل الأوسكار
حفل الأوسكار

مع اقتراب موعد حفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ94 ، لا يمكن لنجوم هوليوود الكبار الحفاظ على هدوئهم مع توقعاتهم الكبيرة بالفوز بجوائز مرموقة في الحدث الذي ينتظره الملايين حول العالم.

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بينما ينتظر العديد من الممثلين طوال حياتهم المهنية لرفع جائزة الأوسكار، تمكن عدد قليل من النجوم من الحصول على الجائزة في أول دور سينمائي لهم.

فيما يلي ستة من الممثلين الذين احتلوا عناوين الصحف بأول ظهور لهم على الشاشة الكبيرة:

جولي أندروز


استطاعت النجمة العالمية جولي أندروز بالصعود إلى سلم الشهرة عندما قفزت من المسرح إلى الشاشة الكبيرة عام 1964،فقد أكسبها دورها كمربية ساحرة في فيلم Mary Poppins جائزة الأوسكار في فئة أفضل ممثلة.

Academy Awards: 6 actors who won big for their first film roles

باربرا سترايساند


صعدت باربرا سترايسند إلى هوليوود بشخصيتها المضحكة في الفيلم الموسيقي المقتبس  Funny Girl عام 1969، وقد حصلت على جائزة أفضل ممثلة.

Academy Awards: 6 actors who won big for their first film roles

تاتوم اونيل

صنعت تاتوم اونيل التاريخ بحصولها على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عام 1974، فقد حقق ظهورها في فيلم Paper Moon إلى جانب والدها النجم رايان أونيل نجاحًا هائلًا. وما تزال تاتوم أصغر ممثلة تفوز بجائزة الأوسكار في فئة تنافسية.

Academy Awards: 6 actors who won big for their first film roles

تيموثي هوتون


سرق تيموثي هوتون الأضواء في عام 1980 بأدائه الرائع في "Ordinary People"، ساعده دور كونراد في الحصول على جائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل مساعد.

Academy Awards: 6 actors who won big for their first film roles

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جينيفر هدسون


لاقت النجمة جينيفر هدسون إشاردة كبيرو عن دورها أمام بيونسيه في فيلم Dreamgirls، ومنحها جائزة الأوسكار في عام 2007 عن فئة أفضل ممثلة مساعدة.

Academy Awards: 6 actors who won big for their first film roles

لوبيتا نيونغو


تصدرت لوبيتا نيونغو  عناوين الصحف بأدائها في فيلم 12 Years a Slave في عام 2013 حيث حصلت على جائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثلة مساعدة.
Academy Awards: 6 actors who won big for their first film roles

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