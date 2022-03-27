نجوم حصلوا على جائزة الأوسكار في أول دور سينمائي لهم

مع اقتراب موعد حفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ94 ، لا يمكن لنجوم هوليوود الكبار الحفاظ على هدوئهم مع توقعاتهم الكبيرة بالفوز بجوائز مرموقة في الحدث الذي ينتظره الملايين حول العالم.

بينما ينتظر العديد من الممثلين طوال حياتهم المهنية لرفع جائزة الأوسكار، تمكن عدد قليل من النجوم من الحصول على الجائزة في أول دور سينمائي لهم.

فيما يلي ستة من الممثلين الذين احتلوا عناوين الصحف بأول ظهور لهم على الشاشة الكبيرة:

جولي أندروز



استطاعت النجمة العالمية جولي أندروز بالصعود إلى سلم الشهرة عندما قفزت من المسرح إلى الشاشة الكبيرة عام 1964،فقد أكسبها دورها كمربية ساحرة في فيلم Mary Poppins جائزة الأوسكار في فئة أفضل ممثلة.

باربرا سترايساند



صعدت باربرا سترايسند إلى هوليوود بشخصيتها المضحكة في الفيلم الموسيقي المقتبس Funny Girl عام 1969، وقد حصلت على جائزة أفضل ممثلة.

تاتوم اونيل

صنعت تاتوم اونيل التاريخ بحصولها على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عام 1974، فقد حقق ظهورها في فيلم Paper Moon إلى جانب والدها النجم رايان أونيل نجاحًا هائلًا. وما تزال تاتوم أصغر ممثلة تفوز بجائزة الأوسكار في فئة تنافسية.

تيموثي هوتون



سرق تيموثي هوتون الأضواء في عام 1980 بأدائه الرائع في "Ordinary People"، ساعده دور كونراد في الحصول على جائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل مساعد.

جينيفر هدسون



لاقت النجمة جينيفر هدسون إشاردة كبيرو عن دورها أمام بيونسيه في فيلم Dreamgirls، ومنحها جائزة الأوسكار في عام 2007 عن فئة أفضل ممثلة مساعدة.

لوبيتا نيونغو



تصدرت لوبيتا نيونغو عناوين الصحف بأدائها في فيلم 12 Years a Slave في عام 2013 حيث حصلت على جائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثلة مساعدة.

