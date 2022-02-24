نجوم هوليوود يتفاعلون مع أزمة روسيا- اوكرانيا.. وهذا ما قالته كاردي بي!

يتابع المشاهير والنجوم العالميين التوترات المتزايدة بين روسيا واوكرانيا كغيرهم من العامة، فالجميع خائف من تداعيات الحرب المندلعة.

بدأت الحرب الروسية الأوكرانية من الناحية الفنية في عام 2014. ومع ذلك، اتخذت الأمور منعطفًا جذريًا في الأسابيع الأخيرة عندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدخول أكثر من 100 ألف جندي إلى المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا بعد أن اعترفت البلاد باستقلالها.

يعتقد بوتين بشكل أساسي أن أوكرانيا متأثرة جدًا بالغرب، ويريد من أوكرانيا أن تضمن أنها ستنزع سلاحها وتصبح دولة محايدة ولن تنضم إلى حلف الناتو.

في غضون ذلك، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعم القادة الغربيين ووافق على عدم التنازل عن أي إقليم.

ومع استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا، يستخدم النجوم منصاتهم الاجتماعية لمشاركة أفكارهم ودعمهم أوكرانيا ومواطنيها، ومن هؤلاء النجوم:

1. كاردي بي (Cardi B)

شاركت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي" تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت: "أتمنى أن يتوقف زعماء العالم هؤلاء عن التعثر بالسلطة وأن يفكروا حقًا في الأشخاص المتأثرين حقًا (المواطنين) إلى جانب العالم بأسره خلال هذه الأزمة. يجب أن تكون الحرب والعقوبات والغزوات هي آخر شيء يجب أن يقلق هؤلاء القادة بشأنه".

Wish these world leaders stop tripping about power and really think about whose really getting affected (citizens) besides the whole world is in a crisis.War,sanctions,invasions should be the last thing these leaders should worry about. https://t.co/25qemEtzF9 — Cardi B (@iamcardib) February 22, 2022

2. شير (Cher)



في تغريدة مليئة بالرموز التعبيرية، كتب المغنية الأمريكية شير: "لماذا أوكرانيا مهمة للولايات المتحدة الأمريكية، طاغية بوتين، يتفوق على البطل ترامب، وإذا أُتيحت الفرصة لبوتين سوف يلتهم دولًا ذات سيادة، حتى يعيد إحياء الاتحاد السوفيتي. هذا سيترك أوروبا صغيرة وغير محمية. وتريد روسيا والصين والسعودية دفع الولايات المتحدة الأمريكية أن تجثوا على ركبتيها، ويرون ذلك فرصة مثالية".

وتابعت في تغريدة ثانية: "إنهم يرون الكره والانقسام والضعف بين السياسيين والشعوب..إنهم يرون الشعب يقتل ويتقاتلون في عاصمتنا..البعض يسميهم مجرمين، وبعض الآخر يسمونهم وطنيين، والبعض الآخر لا يريدون الديمقراطية، ويريدون تعثر النساء، والعنصرية وعدم الثقة.. والمنزل المنقسم لا يمكنه الوقوف، ونحن ذلك المنزل".

Why Ukraine’s Important 2🇺🇸.Putin’s despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Sovereign Countries,Till He Resurrects USSR💪🏼.This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring🇺🇸2 Its Knees,& C Perfect opportunity.They C Hate,Division,Weakness. — Cher (@cher) February 23, 2022



3. تيلوتاما شومي (Tillotama Shome)

وأعربت الممثلة الهندية تيلوتاما شومي عن قلقها وخوفها، ونشرت تغريدة: "أشعر بالقلق باستمرار على والدتي التي تكافح السرطان في ظل فيروس كورونا. لكن عندما أفكر في العائلات ومرضى السرطان في خضم الحرب، يتوقف عقلي عن الفهم. لا شيء على الإطلاق هو أبشع من الحرب. الأمهات لا يعطين الحياة من أجل الحرب".

I worry incessantly for my mother who is battling cancer in the।midst of covid. But when I think of the families and cancer patients in the middle of war, my brain just ceases to comprehend. Nothing absolutely nothing is uglier than war.Mother's don't give life for war. اقرأ ايضاً أصيبت بالجنون وبدأت بالصراخ.. شاهد ردة فعل كاردي بي عند رؤيتها لهذا النجم! February 24, 2022

4.آني لينوكس (Annie Lennox)

وكتبت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية آني لينوكس عبر حسابها على "إنستغرام" منشور، جاء فيه: "ما هو نوع الثمن الذي يجب أن يدفعه الناس العاديون مقابل الجنون الكابوسى ووحشية الغزو والحرب "؟ أم أن هذا مجرد خدعة متقنة؟ تكتيك التخويف؟ والتهديد؟".

وتابعت: "أعتذر عن هذا التفكير المظلم، لكن كان لي شرف العيش في سياق سلمي منذ أن ولدت - بعد عقد من نهاية الحرب العالمية الثانية بإجمالي 67 عامًا. أنا لا أعتبر هذا أمرا مفروغا منه بأي شكل من الأشكال، وبالتالي أجد فكرة "الحرب" همجية بغيضة غير مقبولة ".

