كاردي بي تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. لن تصدقوا الهدية التي قدمتها له

احتفلت النجمة "كاردي بي" بعيد ميلاد زوجها المغني أوفيست الثلاثين، حيث نظّمت له حفلة كبيرة في لوس أنجلوس ضمت أفراد العائلة والأصدقاء المقرّبين.

هدية كاردي بي إلى زوجها أوفيست

كان أوفيست يحتفل بعيد ميلاده برفقة كانيه ويست وكوافو في لوس أنجلوس والعديد من الضيوف حيث صعدت كاردي بي إلى المسرح مع أوفيست لإعطائه هديته.

وكانت الهدية عبارة عن شيك بقيمة مليوني دولار حيث أكّدت النجمة أنها دفعت هذا المبلغ لزوجها حتى يتمكن من متابعة مشاريعه وأعماله المهنية التي يختارها، وأضافت تعليق: "أنا أحبك".

هدايا كاردي بي الباهظة إلى أوفيست والعكس

لم تكن هذه المرة الاولى التي تهدي فيها الفنانة العالمية الهدايا الى زوجها أوفيست بمبالغ خيالية فقد أهدت له قبل عامين شيك بقيمة 500000 ألف دولار.

وفي عيد ميلاد كاردي أهدى اليها زوجها سيارة رولزرايس باهظة صممت خصيصاً لها مع نقش اسم ابنتهما عليه.