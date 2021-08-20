هاري وميغان ماركل ثنائي نرجسي بعد طلبهما الخصوصية!

ادعى مضيف أحد البرامج أن الأمير هاري سيكشف عن وجه الحقيقي من خلال مشروع Netflix النرجسي الجديد.

قُدِّم هذا الادعاء من قبل مضيف شبكة "سكاي نيوز" أندرو بولت، وقال: "صوفي ، هل يمكنك أن تشرحي لي لغزًا حقيقيًا مفاده أن الأمير هاري وميغان ماركل هربا من بريطانيا للحصول على الخصوصية من وسائل الإعلام المتطفلة. "

وتابع: "لكنهم يأتون الآن إلى بريطانيا مع طاقم الفيلم الخاص بهم لإنتاج فيلم وثائقي لتصوير كل الأعمال الصالحة. صوفي، أشعر بالحيرة بعض الشيء هل يختلف تعريفهم للخصوصية إلى حد ما عن تعريفي الشخصي؟".

وردَّت صوفي قائلة: "أعني بجدية، أن هذين الثنائي النرجسي المتميز والمتيقظ لم يفعلا شيئًا سوى وضع أنفسهم في دائرة الضوء منذ فرارهم من المملكة المتحدة."

وأشارت صوفي إلى إنجازات دوقة ساسكس ميغان ماركل وزوجها هاري، قائلةا: "كما تعلم، لقد أنجزوا ملفات بودكاست، وألفا كتبًا، وظهرا مع أوبرا ورويا قصصًا حزينة، والقائمة تطول وتطول.. أندرو، أعتقد أن الكثير من الناس سئموا وتعبوا من سماع أخبارهم وأنا أعلم أنني بالتأكيد كذلك ".

وتابعت: "لكنني أعني حقًا، أنهم سوف يتمتعون بالخصوصية، ويضعون أنفسهم في دائرة الضوء عند الاشتراك في Netflix ، وSpotify وغيرها الكثير".

واختتمت بالقول: "لكنك تعرف ما الذي يظهر بالضبط الألوان الحقيقية لميغان وهاري وسأكون سعيدًا جدًا بعدم سماع المزيد عنهما. لقد سئمت تمامًا وتعبت منهم لأكون صريحًا تمامًا ".