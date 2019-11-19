هالي بيري تصاب بجروح خلال تصويرها مشاهد قتالية.. وهذا هو مصير فيلمها الجديد Bruised

كشف القائمون على فيلم Bruised أنه كان من المقرر أن يتم انتاج الفيلم يوم أمس الاثنين ولكن بسبب إصابة الممثلة البطلة "هالي بيري" بجروح أثناء القتال، كان من الضروري إعادة جدولة التصوير.

ولم يخبر المنتج التنفيذي برايان بيت ماهي الإصابات التي تعرّضت لها بيري لكنه اوضح بأنها ليست خطيرة حيث صرّح في مقابلة: "أصيبت هالي بجروح طفيفة في القتال إنها متعبة وبحاجة إلى راحة".

وكان من المقرر أن يتم التصوير في صالة Mack's Elite Heat Boxing Gym الرياضية يوم أمس الاثنين وأن تستمر طوال الأسبوع حيث كانت لافتة على صالة الألعاب الرياضية تقول "القاعة مغلقة حتى 2/12/2019 لا تدخل".

بعد إصابة هالي أعاد المنتجون جدولة مشاهد الصالة الرياضية لفترة اخرى وبالرغم من أنه من غير المعروف متى سيتم تصوير مشاهد الصالة الرياضية إلا انه قال إن التصوير سيستأنف يوم الجمعة المقبل على الرغم من أنه سيتم تبديل المواقع حيث صرّح المنتج التنفيذي قائلاً: "في بعض الأحيان قد يصاب البطل بجروح طفيفة ونحن كنا على احتمال دائم بهذا الشيء خاصة بوجود فنون القتال، قد نعدّل الجدولة المحيطة بهم قليلاً".

الفيلم من اخراج هالي بيري نفسها بينما تقوم بالبطولة بجانب جاكي جاستيك وتدور قصته حول مقاتل من فنون القتال المختلطة يستعد لمواجهة أحد نجوم الرياضة الصاعد، كما يجب عليها أن تتخلص من هذا القتال عندما يعود ابنها البالغ من العمر 6 سنوات إليها.

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