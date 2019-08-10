قبل الحصول على الشهرة والملايين.. نجوم هوليوود هؤلاء بدأوا حياتهم مشردين في الشارع

نرى مشاهير هوليوود ونمط حياتهم الفاخر ونعتقد أنهم لم يختبروا يوم شقاء أو فقر في حياتهم، ولكن الواقع عكس ذلك تمامًا، فوفق مجلات "ماني وايز" و"إم إس إن" و"كريس ديبلاسيو"، يأتي بعض النجوم من خلفية متواضعة للغاية، وفيما يلي جبلنا لكم مجموعة من أبرز النجوم الذين كانوا مشردين قبل الشهرة وربح الملايين:

كريس برات

قبل وصول نجم سلسلة أفلام "حراس المجرة"، إلى الشهرة وجمعه أكثر من 40 مليون دولار من أفلامه الأخرى ومكانته البارزة في هوليوود، عاش كريس في سيارته في جزيرة ماوي في هاواي، وعمل كجرسون في مطعم "بوبا جمب للروبيان" في هاواي.

جيمس كاميرون

يصعب تصديق أن قطب السينما العالمي المخرج "جيمس كاميرون"، الذي أخرج فيلم "تيتانيك" و"أفاتار"، كان يعاني من ضائقة مالية ويقيم في سيارته عندما ألّف الجزء الأول من فيلم "المبيد" The Terminator، والآن بعد سنوات معدودة وصلت ثروته 700 مليون دولار.

هالي بيري

من الصعب تخيل واحدة من أكثر الممثلات الفاتنات في هوليوود وهي تعيش في ملجأ للمشردين، ولكن هذا ما حدث لهالي بيري في شبابها، حيث امتنعت والدتها عن مساعدتها تمامًا في أوائل العشرينات من عمرها، مما اضطر نجمة فيلم "كات وومن" للعيش في ملجأ مشردين لمدة، قبل أن تنطلق للقمة وتصل ثروتها إلى 80 مليون دولار.

جينيفر لوبيز

على الرغم من نجومية مغنية البوب والممثلة الشهيرة "جينيفر لوبيز"، إلا أنها عانت في شبابها من أجل امتهان الرقص والغناء، فعندما بلغت سن 18 عامًا، تركت الكلية للسعي وراء شق طريقها في مجال الرقص والغناء، مما أدى إلى طردها من المنزل من قِبل والدها، واضطرها للنوم على أريكة في استوديو للرقص.

سيلفستر ستالون

كان سيلفستر ستالون مصرًا جدًا على لعب دور "روكي" الذي ألفه بنفسه، لدرجة أنه كان مستعدًا للنوم لفترة على مقاعد محطات الحافلات، حتى يصبح نجمًا، واستمر في رفض العروض التي تلقاها لبيع السيناريو، ما لم يتمكن من لعب دور البطولة في روكي. وفي نهاية المطاف، أتى إصراره بثماره، حيث بلغت ثروته أكثر من 400 مليون دولار.

جيم كاري

منذ الطفولة ويجيد الكوميديان جيم كاري التعامل مع الصعوبات والمشقات، حيث فقد والده وظيفته عندما كان عمره 15 عامًا، واضطرت اسرته للعيش في شاحنتهم الصغيرة وخيمة في فناء منزل عمته، قبل أن يبتسم الحظ لنجم فيلم "القناع" وتبلغ ثروته 150 مليون دولار.

سام وورثينجتون

رغم نجاحه في استراليا قرر "سام وورثنجتون" بيع كل ما يملك وانتقل للعيش في سيارته بينما كان يعاني من أزمة وجودية ويبحث عن هدفه في الحياة، ولكن بعد فترة وجيزة تمت دعوته للمشاركة في فيلم "أفاتار" وأحد سلسلة أفلام "المبيد" وغيرهم من الأدوار البارزة، والتي عادت عليه بالملايين.

إدريس إلبا

عندما انتقل "إدريس إلبا" لأول مرة إلى أمريكا سعيًا وراء مهنة التمثيل، لم يستطع الحصول على وظيفة واضطر للنوم في شاحنته لمدة 8 أسابيع، وكشف النجم البريطاني إنه عاش عدة سنوات عصيبة قبل فيها أي عمل بأي مقابل حتى يستطيع العيش قبل انطلاق مسيرته المهنية الناجحة للغاية بداية من مسلسل "ذا واير".



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