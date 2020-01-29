هايلي مصابة بحالة انعدام الاصابع.. وصورة تعرضها للسخرية!

لم يعد بمقدور عارضة الأزياء الأمريكية "هايلي بالدوين" تحمل وابل السخرية والتجريحات الذي تتعرض له من قبل رواد مواقع التواصل ممن يستهزؤون بشكل أصابعها متجاهلين إنجازاتها في عالم عرض الأزياء.

تصدرت "هايلي بالدوين" عناوين الصحف الأجنبية بعد ظهورها إلى جانب زوجها النجم الكندي "جاستن بيبر" في العرض الأول لفيلمه الوثائقي على اليوتيوب، حيث وضعت يدها على صدره، ولم يلتفت رواد مواقع التواصل إلى إطلالتهاالمبهرة وجمالها الساحر، بل سلطت الأضواء على شكل أصابعها الغريب.

وقررت "هايلي "، البالغة من العمر 23 عامًا، الخروج والتحدث بمنتهى الصراحة حول الحالة الطبية التي تعانيها ما يجعل أصابعها بهذا الشكل وذلك عقب التعليقات السلبية المنصبَّة نحو شكل أصابعها وخاصة اصبع الخنصر.

وشاركت "بالدوين" متابعيها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" سلسلة منشورات لتضع حدًا للتساؤلات المزعجة والتعليقات المهينة، وأشارت أنها تعاني من حالة طبية تُدعى "انعدام الاصابع".

ونشرت صورة ليدها كاملة مُزيَّنة بخاتم زواجها، في حين رسمت دائرة حول اصبع الخنصرالذي بدا شكله غريبًا، وكتبت: "حسنًا، دعونا نخوض نقاشًا حول صبع البنصر؛ لأني لطالما سخرت من نفسي لوقت طويل، لذلك سأخبركم جميعًا سبب شكله المعوَّج والمخيف".

بعدها، نشرت صورة لصفحة موقع ويكبيديا تتحدث عن حالة "انعدام الاصابع" يشرح ماهية الطفرة المصابة به.

وتابعت: "إنه وراثي، لقد مررت به طوال حياتي.. لذلك يمكنكم التوقف عن سؤالي حول شكل اصبعي، لقد عرفتم السبب".