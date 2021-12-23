هذا ما فعلته كيم كارداشيان لقضاء ليلة رومانسية مع حبيبها الجديد!

بدأت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان علاقتها العاطفية مع النجم "بيت ديفيدسون" وذلك عقب طلاقها من زوجها كانيه ويست بعد مرور سبع سنوات على زواجها.

كيم كارداشيان تجهّز لقضاء ليلة رومانسية مع حبيبها

تقوم نجمة الواقع بكل ما وسعها لقضاء وقت ممتع مع حبيبها بيت ديفيدسون حيث قامت كيم باستئجار السينما كاملة لها ولبيت لقضاء ليلة رومانسية في مشاهدة فيلم ليدي غاغا الجديد House Of Gucci.

وقد اختارت كيم المكان المفضّل لحبيبها بيت ديفيدسون فقد كشف مالك السينما: "كان بيت ديفيدسون يأتي دائماً إلى هذا المكان مع أصدقائه".

تفاصيل الليلة الرومانسية

حرصت كيم على أخذ الحيطة والحذر في قضاء السهرة الرومانسية حيث دخلت الى القاعة من باب جانبي، وبالرغم من ذلك استطاعت الالتقاء بالمعجبين وتعرّفت على الموظفين هناك.

وتوجّهت كيم بعد ذلك إلى المطعم الايطالي Angelina's Ristorante الذي يشتهر بألذ المأكولات الايطالية كما تم اغلاق الطابق الثاني كلياً لتواجدهما فيه.

بداية علاقة كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون

بدأت علاقة الثنائي بالتطوّر في البداية عندما قبّلا بعضهما البعض في برنامج Saturday Night Live، إلى ان ظهرا معاً حيث أكدت علاقتها به.