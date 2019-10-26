هل تذكر عارضة الأزياء التي علقت برفقة تشاندلر؟ شاهد شكلها الحالي!

بعد مسيرته الفنية الحافلة على الصعيد السينمائي والبرامجي، مُنِحَ النجم الأمريكي والمضيف الحواري "هاري كونيك" نجمة باسمه في ممر الشهرة في هوليوود تكريمًا لإنجازاته في عالم الترفيه والغناء والسينما.

وتواجد إلى جانب النجم الوسيم زوجته عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت "جيل غوداكير" وبناتهم الثلاث "جورجيا تاتوم" (23 عامًا)، "سارة كيت" (22 عامًا)، و"شارلوت" (17 عامًا).

ولا تزال زوجته الحسناء بذات الجمال الذي شهدناه حين مشاركتها في إحدى حلقات مسلسل Friends، الحلقة التي تجتمع فيها برفقة "شاندلر" في غرفة الصراف الآلي حينما يتعرض المكان لقطع في الكهرباء.

في بداية المشهد، يشعر "تشاندلر"، الذي يؤدي دوره الممثل الأمريكي "ماثيو بيري"، بنوع من الاضطراب وصعوبة في فتح موضوع مع عارضة "فيكتوريا سيكريت"، الأمر الذي يدفعه لمكالمة صديقه "جوي" لتلقي بعض النصائح، وبكلمات غير مفهومة لا يصل للنتيجة التي رجوها.

وبعد عدة محاولات وحركات ساذجة، يتناول "تشاندلر" علكة لشخص آخر، ما يعرضه ذلك للاختناق، ثم تهب "جيل" لمساعدته، حينها تبدأ الأمور بالسير في المنحى الصحيح، ويستمتع الثنائي بلعبة فكاهية بسيطة إلّا أن "تشاندلر" لا يتقنها.