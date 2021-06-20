هل زواج هيو غرانت بدافع المصلحة أم الحب؟ والنجم يجيب على طريقته الخاصة

انتشرت شائعات تفيد أن النجم البريطاني هيو غرانت تزوّج حبيبته آنا إليزابيت إبيرستين للحصول على جواز سفر.

أعلن نجم فيلم Notting Hill عقد قرانه من المنتجة التلفزيونية السويدية عام 2018 بعدما رحبال بثلاثة أطفال معًا، ومنذ ذلك الحين وهو مادة دسمة للانتقادات والشائعات حول أن زواجه ليس بدافع الحب.

ورغم أنهما يتشاركان عائلة وتزوجا منذ أربع سنوات، فقد اضطر هيو غرانت إلى تصحيح الأمور بشأن قصة حبهما بعدما ادعى تقرير منتشر على محرك البحث "غوغل" أن الممثل تزوج آنا "لأسباب تتعلق بجواز السفر".







وسارع النجم عبر حسابه على موقع "تويتر" لوضع النقاط على الحروف، ونشر تغريدة يؤكد فيها أن زواجه بدافع الحب، وكتب: "لا، لم أفعل ذلك، لقد تزوجتها لأنني أحبها".

كما رد غرانب على أحد المنستخدمين الذي نشر تعليقًا جاء فيه: "نسي من هي زوجته وكان عليه أن يبحث عنها على جوجل"، ليجيب النجم "لا، لقد أرسلها لي أحد الأصدقاء بالفعل".

وفي مقابلة مع "يو إس إيه توداي"، ناقش غرانت الأسماء المختلفة على جوازات سفره هو وزوجته عند الحديث حول كيف قرر أخيرًا الاستقرار والزواج من آنا، وقال: "لم أفضل الذهاب عن طريق الهجرة إلى البلاد التي كانوا يقولون فيها " كل من لديه جواز سفر ذو امتيازات من هنا، والآخرين إلى هناك ".

يذكر أن غرانت وآنا تزوجا بعد ست سنوات من إنجاب طفلها في حفل زفاف بسيط أقيم في مكتب تسجيل في تشيلسي، بالقرب من منزل الزوجين البالغ قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني في غرب لندن.

ورحب الزوجان بابنهما "جون"، البالغ من العمر ثماني سنوات، وابنتان ولدتان في عامي 2015 و 2018. ولا تزال أسماؤهما غير معروفة. كما لدى النجم طقلين من زوجته السابفة تينغلاند هونغ.