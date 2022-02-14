واعد هيلاري كلينتون وهو السبب في انتحار ماك ميلر.. هجوم حاد لكانيه ويست على بيت ديفيدسون

يشن نجم الراب "كانيه ويست" حملة تشويه وهجوم حاد على النجم "بيت ديفيدسون" وذلك بعدما اعلن الأخير علاقته مع زوجته السابقة كيم كارداشيان وظهرا في أكثر من مكان معاً.

كانيه ويست يتّهم بيت ديفيدسون بمواعدة هيلاري كلينتون

يحاول نجم الراب المثير للجدل تشويه سمعة النجم بيت ديفيدسون بكافة الوسائل منذ ان واعد زوجته السابقة كيم كارداشيان، ويقدّم ادّعاءات غير مصدّقة وغريبة حول بيت ديفيدسون حيث يقابلها بيت ديفيدسون بالصمت.

وكان آخر ادّعات نجم الراب بأن بيت ديفيدسون كان يواعد هيلاري كلينتون المرّشحة المنافسة لدونالد ترامب قبل سنوات، ونشر كانيه ويست صورة تجمع بيت ديفيدسون وهيلاري كلينتون وعلّق عليها: "انظروا إلى هذه الصورة أتساءل ما اذا كان موقع "انستغرام" سيغلق حسابي بعد الكشف عن الحبيب السابق لهيلاري كلينتون".

وبالرغم من أن بيت ديفيدسون دعم بشكل الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون ولكنهم لم يشاهدا معاً ولا مرة، وقام نجم الراب بتأكيد بانه دائم الولاء والانتماء لدونالد ترامب.

كانيه ويست يدّعي بأن بيت ديفيدسون هو السبب الرئيسي لانتحار ماك ميلر

كان النجم "بيت ديفيدسون" على علاقة رومانسية مع المغنية العالمية المشهورة "آريانا غراندي" ثم انفصلا بعد ذلك لتدخل هي علاقة رومانسية مع ماك ميلر ويعلنان خطوبتهما ولكنه أقدم على الانتحار بعد ذلك لأسباب مجهولة.

ونشر كانيه ويست ضمن حملة تشويه التي يقودها ضد بيت ديفيدسون خبر قديم جداً يكشف بان بيت ديفيسون كان السبب الرئيسي في انتحار ما ميلر.

واتّهم نجم الراب بيت ديفيدسون بانه قام بإرسال صورة حميمية تجمعه بآريانا غراندي لما ميلر وذلك قبل انتحاره.