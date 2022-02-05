كانيه ويست مستاء من ظهور ابنته على "تيك توك".. وكيم كارداشيان تهاجمه

أنشأت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" حساباً جديداً لطفلتها نورث عبر وسيلة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وهو ما دفع والدها النجم العالمي كانيه ويست للهجوم عليها.

كانيه ويست يهاجم كيم كارداشيان لوجود ابنته على "تيك توك"

شنّ النجم العالمي "كانيه ويست" هجوم كبير على زوجته السابقة كيم كارداشيان وذلك بعدما أنشأت حساب لابنتها البالغة من العمر ثمانية أعوام على "تيك توك".

ونشر كانيه ويست عبر حسابه الخاص على "انستغرام" صورة لابنته في إحدى فيديوهاتها على "تيك توك" الذي أنشاته في الشهر الماضي، وعلّق على المنشور بقوله: "بمناسبة أن هذا اول طلاق لي، فأنا أحتاج لمعرفة ماذا يمكنني أن أفعل بسبب وجود ابنتي على "تيك توك" وانا غير راضي عن هذا الأمر".

وخلال وقت سابق كان كانيه ويست قد أعرب عن رفضه لتواجد ابنته في تطبيق "تيك توك" حيث قال إنه لا يرغب باستخدام تطبيق التيك توك من قبل أي احد من ابنائه الاربعة.

كيم كارداشيان تهاجم كانيه ويست

قامت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بمهاجمة زوجها السابق كانيه ويست بسبب انتقاداته المستمرة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت كيم بياناً عبر حسابها الخاص على "انستغرام" قالت فيه: "أنا انتقد زوجي السابق لمهاجمتي، إن حساب ابنتي خاضع للرقابة والاشراف وهو يجلب السعادة لها".

وتابعت كيم: "إن حاجة كانيه ويست المستمرة لمهاجمتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي المقابلات هي أكثر ضرراً على ابنتنا نورث من "تيك توك".

وأضافت: "بصفتي والدتها فإنني أبذل كل ما استطيع لحمايتها والسماح لها بالتعبير عن رأيها في نفس الوقت وابداعها الذي ترغب فيه مع اشراف الكبار".

