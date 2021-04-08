وسط شائعات إصدارها أغنية تتعلق بـ"جو جوناس".. حرب كلامية باردة بين صوفيا تيرنر وتايلور سويفت!

فاجئت النجمة "تايلور سويفت" متابعيها وعشاقها بإعادة إصدار أغنيتها Perfectly Fine من ألبومها الصادر في 2008

وأثارت "تايلور" حالة من الذهول لدى متابعينها لإصدارها أغنية Perfectly Fine والتي يُعتقد بأنها تتعلق بالنجم "جو جوناس".

لكن الأمر أخذت منعطفًا مثيرًا للاهتمام، حيث تبادلت "تايلور سويفت" وزوجة "جو جوناس"، النجمة "صوفيا تيرنر" المجاملات حول إصدارها الأغنية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقلت النجمة البريطانية البالغة من العمر 25 عامًا إلى موقع "انستغرام" للرد على إصادر الاغنية حيث كتبت: "إنها ليست أغنية بوب".

وردّت "تايلور" بالمزاح على منشور "صوفيا" وأشارت على شخصيتها في Game Of Thrones Sansa Stark وعلّقت: "ثني الركبة إلى الأبد من أجل ملكة الشمال".

وكانت "تايلور" على علاقة رومانسية مع النجم "جو جوناس" في فترة عام 2008، لينفصلا بعد ذلك ويتزوج من النجمة "صوفيا تيرنر" وكانت "تايلور" قد أهدت أغنية Invisible String لابنتهما "ويلا".

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