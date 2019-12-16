وسط معركة طلاقه من مايلي سايريس.. ليام هيمسورث يقدم حبيبته الجديدة لعائلته!

أثار النجم "ليام هيمسورث" شائعات خلال الفترة الماضية عن وجود علاقة رومانسية مع عارضة الأزياء الأسترالية غابرييلا بروكس وذلك عقب رؤيته وهو يقبلها في نيويورك بعد إعلان انفصاله عن مايلي سايريس.

وفي يوم الجمعة الماضي قدم ليام إلى خليج بايرون لزيارة والديه كريغ وليوني برفقة حبيبته الجديدة غابرييلا لتتعرّف إلى عائلة ليام على مأدبة غداء عائلية.

وخلال موعد الغداء العائلي استمتعت غابرييلا وليام بالاجتماع العائلي حيث قُدّمت غابرييلا للعائلة بينما أعطتها والدته ليوني عناقاً دافئاً أثناء استقبالها.

ويبدو واضحاً أن الأمور كانت تسير على نحو جيد فطوال فترة الغداء لم تفارق الابتسامة وجه غابرييلا التي صافحت أصدقاء العائلة وجلست على الطاولة وهي تضحك.

وعاد ليام إلى أستراليا الأسبوع الماضي بعد انتهاء تصوير فيلمه الجديد في كندا حيث ينوي الإقامة مع عائلته وحبيبته الجديدة خلال عطلة عيد الميلاد.

ويشار إلى أن ليام هيمسورث انفصل عن النجمة المثيرة للجدل مايلي سايريس وذلك بعد ثمانية أشهر فقط من زواجهما ولم يعلّق على الموضوع سوى أنه قال: "هذه مسألة خاصة ولن أقدم أي تعليقات للصحفيين حول الموضوع".

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