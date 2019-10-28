ليام هيمسورث يبني منزلًا جديدًا أمام طليقته مايلي وعشيقها الجديد

تزال الأوضاع بين النجم الأسترالي "ليام هيمسورث" وطليقته النجمة الأمريكية "مايلي سايرس" مصحوبة ببعض التوترات، وخاصةً أنه قرر بناء قصر مقابل لمزرعتها في ذات الحي، ما يعني أن فرصة لقائهما محتملة.

وفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، يُشيِّد "ليام هيمسورث" منزلًا جديدًا بجوار "مايلي سايرس" وعشيقها الجديد المغني الاسترالي "كودي سيمبسون" في ماليبو بولاية كاليفورنيا، حيث استمر بتجديد عقارهما المشترك الذي احترق العام الماضي.







في السنوات التي سبقت زواجهما عام 2018، اشترت "مايلي" و"ليام" واحدة من العقارات المجاورة، لكنهما عاشا سويًا في عقار النجم الضخم. في البداية، اشترى "ليام" عقارهما المترامي الأطراف في ماليبو بأواخر عام 2014 من الموسيقي الشهير "ماثيو وايلدر" مقابل 6.8 مليون دولار أثناء فترة انفصاله عن "مايلي".

في فبراير 2016، ابتاعت "مايلي سايرس" مزرعة بقيمة 2.5 مليون دولار مجاورة للعقار، وذلك قبل رجوع علاقتها بـ"ليام" والانتقال للعيش في عقاره الفاخر.

وفي نوفمبر الماضي، احترق عقار "ليام" وممتلكاته بشكل مستقل في أعقاب واحدة من أشد حرائق الغابات الدموية في تاريخ كاليفورنيا، حينها حصل الثنائي على تصريح لإعادة بناء منزلهما في يوليو، لكنهما انفصلا بعد أسابيع فقط قبل بدء أي تجديد فعليًا، حينها استقرَّت "مايلي" في مزرعتها المجاورة مع صديقها الجديد "كودي سيمبسون".

من جهة أخرى، يعيد "ليام" ترميم قصره المجاور وحده، بينما يبحث أيضًا عن منزل في أستراليا حتى يتمكن من العيش بالقرب من أخيه "كريس هيمسورث".

ويجدر الإشارة إلى أن "هيمسورث" وجد حبًا جديدًا يعوضه عن " مايلي" ، حيث رصد برفقة الموديل والممثلة الأسترالية "ماديسون براون"، فقد ظهرا علانية يدًا بيد في شوارع نيويورك، رغم مرور شهرين فقط على انفصاله.

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