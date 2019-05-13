وفاة أسطورة هوليوود دوريس داي.. وهذا ما طلبته في وصيّتها!

توفيت أسطورة هوليوود "دوريس داي" عن عمر يناهز الـ97 عاماً، حيث أعلنت المؤسسة الخيرية للحيوانات التابعة لها عن خبر وفاتها أمس الإثنين بسبب إصابتها بالالتهاب الرئوي الحاد.

وصرّحت المؤسسة في بيان أصدرته أن دوريس كانت محاطة بأصدقائها المقرّبين عند وفاتها، حيث كشفت: "كانت بصحة جسدية ممتازة بالنسبة إلى سنها، حتى وقت قريب حين أصيب بحالة خطيرة من الإلتهاب الرئوي"، كما أضافت المؤسسة في البيان: "إن أمنية دوريس هي عدم وجود مراسم جنازة أو تذكار لها، وبدلاً من هذا كله أرادت أن يتبرعوا بالمال للمؤسسة الخيرية التي أنشأتها لإنقاذ الحيوانات".

وسطع نجم دوريس في الأربعينات والخمسينيات من القرن الماضي، حيث قامت ببطولة أكثر من 39 فيلم خلال 20 عاماً فقط، وغالباً ما كانت تطلق على نفسها لقب "عذراء الشاشة الأمريكية".

وعلى الرغم من نجاحها في حياتها المهنية، إلّا أنها عانت كثيراً على الصعيد الشخصي، حيث أنها فشلت في زيجاتها الأربعة جميعهم، مع تعرضها للإساءة الجسدية من قبل زوجها الأول، وتم هجرها من قبل الثاني، وأما زوجها الثالث فقد أهدر ثروتها بأكملها، بالإضافة إلى الرابع الذي شعر بتجاهلها من أجل الإهتمام بالكلاب والحيوانات، لكن الخسارة الكبرى كانت عند وفاة ابنها الوحيد تيري عام 2004، عن عمر يناهز الـ64 عاماً بعد صراعه مع مرض سرطان الجلد.

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