وفاة كريك دوغلاس عن عمر الـ103.. حاول الانتحار ونجا من تحطم طائرة!

أعلن النجم العالمي "مايكل دوغلاس" وفاة والده أسطورة التمثيل "كيرك دوغلاس في منزله بمدينة بيفرلي هيلز يوم أمس الأربعاءعن عمر يناهز الـ103 عامًا عبر بيان عاطفي نشرته مجلة "بيبول".

كتب "دوغلاس" في بيانه المؤثر الآتي: "بحزن عميق نعلن أنا وإخوتي عن وفاة كريك دوغلاس اليوم عن عمر الـ103، بالنسبة للعالم، فقد كان أسطورة وممثلًا من العصر الذهبي لأفلام كان لها صدّا في سنواته الذهبية، وشخصية إنسانية التزمت بمبادئ العدل والقضايا التي آمن بها واضعًا معيارًا لنا جميعًا للتطلع إليه".







وتابع: "لكن بالنسبة لي ولأشقائي جويل وبيتر، كان ببساطة أبي، ولكاثرين حمو رائع، ولأحفاده الجد المحب، ولزوجته آن زوج رائع."

وأوضح "مايكل" ان والده ترك إرثًا سينمائيًا سيبقى لأجيال وأجيال قادمة وتاريخًا سيساعد في إحلال السلام على العالم.

ونعت "كاثرين زيتا جونز" حماها المحب عبر نشر صورة تجمعهما باللونين الأبيض والأسود، وكتبت: "لعزيزي كيرك، يتوجَّب أن أحبك لبقية حياتي، أشتاق لك من الآن، نمّ جيدًا."

يذكر أن حالة "دوغلاس" ساءت عقب تعرضه لسكتة دماغية عام 1996 سببت له اضطراب في الكلام وأضرار في أعصاب الوجه، لكن ذلك لم يمنعه من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار بعد أسبوعين للحصول على جائزة الإنجاز مدى الحياة.

ومعاناته من الجلطة دفعته للتفكير بالانتحار، إذ حاول الانتحار بإطلاق النار في فمه، لكنه كشف لمجلة "باريد" عام 2014 أن الفكاهة أنقذته، فحينما همَّ بوضع المسدس في فمه خبط إحدى أسنانه، فتأوَّه من الألم ثم انفجر ضاحكًا، وقال: "أيوقفني وجع الأسنان عن الانتحار."

وهذه ليست المرة الأولى التي ينجو فيها "دوغلاس" من الوت، ففي حالة مثيرة للدهشة نجا من حادث طائرة هيلكوبتر عام 1991 .

وقد اشتهر النجم بأعماله السينمائية والمسرحية، ولعب أدوارًا مميزة أبرزها الملحمة الكلاسيكية Spartacus عام 1960، وترشح للأوسكار ثلاث مرات بدأت عام 1949 عن تجسيد قصة ملاكم في فيلم بعنوان البطل Champion.