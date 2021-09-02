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وفاة نجم بوليوودي عن عمر صغير.. وهذا سبب موته!

منشور 02 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:35
سيدهارت شوكلا
سيدهارت شوكلا

توفي الممثل الهندي سيدهارت شوكلا عن عمر ناهز الـ40 جراء إصابته بنوبة قوية، وفق ما صرَّحت به مشفى كوبر بمدينة بومباي.

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وصرّح مسؤول في المشفى أن سدهارت شوكلا، الذي اشتهر بفوزه في في البرنامج التلفزيوني الواقعي " Bigg Boss 13"، توفي اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر إثر إصابته بنوبة قلبية شديد، وقال: "نقل الى المستشفى ميتًا منذ بعض الوقت."

 

بعد فترة وجيزة من إعلان وفاته، توجَّه عدد من مشاهير بوليوود عبر حساباتهم على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" لتعزية عائلة شوكلا، فكتب فكتب الممثل مانوج باجباي بتأثر: "يا إلهي! هذا أمر مروع للغاية، ستفشل الكلمات في وصف الصدمة وشعور الفقد الذي قد ينتاب أقربائه وأعزائه، أتمنى أن يستريح بسلام".

 

وغرد المشارك في مسابقة Bigg Boss هيمانشي كورانا: "يا إلهي. من الصعب تصديق ذلك، فالترقد بسلام سيدهارت شوكلا".

وغرد الممثل الكوميدي سونيل غروفر قائلاً: "مصدوم وحزين لمعرفة ما جرى لسيدهارت شوكلا، توفى مبكرًا، صلواتي له، فالترقد بسلام.. وخالص التعازي لأحباء الراحل سيدهارث شوكلا. أخبار مروعة ومؤلمة".

يذكر أن أول ظهور تلفزيوني لسيدهارث شوكلا كان عام 2008 في برنامج Babul Ka Aangann Chootey Na، وكان أول ظهور له في عالم بوليوود في دور مساعد في فيلم  Humpty Sharma Ki Dulhania عام 2014.

وقد حقق شوكلا نجاحًا ساحقًا عند فوزه في الموسم 13 من برنامج Bigg Boss and Fear Factor: Khatron Ke Khiladi.

كلمات دالة:سيدهارت شوكلاوفاةنجوم بوليوودبوليوودهند

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