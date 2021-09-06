  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. في لقطة جريئة.. نيك جوناس يحمل الشوكة والسكين ليأكل مؤخرة زوجته بريانكا شوبرا ويصفها بـ "…

في لقطة جريئة.. نيك جوناس يحمل الشوكة والسكين ليأكل مؤخرة زوجته بريانكا شوبرا ويصفها بـ "اللذيذة"!

منشور 06 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:57
نيك جوناس وبريانكا شوبرا
نيك جوناس وبريانكا شوبرا

يستمتع الثنائي نيك جوناس و بريانكا شوبرا بقضاء عطلة صيفية تحت أشعة الشمس على متن يخت كبير، وذلك بعد لم شملهما حديثاً عقب سفرهما بسبب الأعمال.

اقرأ ايضاًبريانكا شوبرا وإطلالة أكثر من جريئة في أحضان زوجها!بريانكا شوبرا وإطلالة أكثر من جريئة في أحضان زوجها!

ويبدو واضحاً أن لهفة نيك جوناس اتجاه زوجته بريانكا شوبرا تزيد في كل مرة يجتمعان فيها، حيث نشرت الاخيرة صورة مثيرة لهما عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

On the menu: The Jonas Brother looked ready to take a big bite of his wife's backside as he cheekily held a knife and fork up to her butt in a poolside snap

وظهر نيك في الصورة وهو يحمل الشوكة والسكين بينما كان يقترب من مؤخرتها وكأنما يريد التهامها في لقطة مازحة، وعلّقت بريانكا على الصورة: "الوجبة الخفيفة".

وكانت بريانكا تستعرض منحنيات جسدها ببكيني رفيع باللوني الأحمر والأسود بينما كانت ترتدي نظارات شمسية من غوتشي، اما نيك فقد كان يرتدي شورت أسود بينما يمسك الشوكة والسكين.

اقرأ ايضاًبريانكا شوبرا وإطلالة أكثر من جريئة في أحضان زوجها!زوج بريانكا شوبرا يحتفل بعيد ميلادها بصورة من الطفولة.. ونجمات بوليوود يعايدنها

Wow: Priyanka later shared a full body bikini snap, showcasing her taut midriff and cleavage, with Nick commenting: 'Yummy'

وخلال وقت سابق كان جو قد اشاد بزوجته بريانكا شوبرا وأكّد بانه محظوظ لأن بريانكا هي مصدر إلهامه، فقال: "اشعر بأنني محظوظ لأن لدي بريانكا فهي إلهامي وهذا الدعم منها يدفعني إلى مواصلة اعمالي فهي موجودة في كل مكان بالنسبة لي".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

كلمات دالة:نيك جوناسبريانكا شوبراأخبار المشاهيرأعمال المشاهيرعلاقات المشاهيرلقطات جريئة

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...