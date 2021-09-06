في لقطة جريئة.. نيك جوناس يحمل الشوكة والسكين ليأكل مؤخرة زوجته بريانكا شوبرا ويصفها بـ "اللذيذة"!

يستمتع الثنائي نيك جوناس و بريانكا شوبرا بقضاء عطلة صيفية تحت أشعة الشمس على متن يخت كبير، وذلك بعد لم شملهما حديثاً عقب سفرهما بسبب الأعمال.

ويبدو واضحاً أن لهفة نيك جوناس اتجاه زوجته بريانكا شوبرا تزيد في كل مرة يجتمعان فيها، حيث نشرت الاخيرة صورة مثيرة لهما عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهر نيك في الصورة وهو يحمل الشوكة والسكين بينما كان يقترب من مؤخرتها وكأنما يريد التهامها في لقطة مازحة، وعلّقت بريانكا على الصورة: "الوجبة الخفيفة".

وكانت بريانكا تستعرض منحنيات جسدها ببكيني رفيع باللوني الأحمر والأسود بينما كانت ترتدي نظارات شمسية من غوتشي، اما نيك فقد كان يرتدي شورت أسود بينما يمسك الشوكة والسكين.

وخلال وقت سابق كان جو قد اشاد بزوجته بريانكا شوبرا وأكّد بانه محظوظ لأن بريانكا هي مصدر إلهامه، فقال: "اشعر بأنني محظوظ لأن لدي بريانكا فهي إلهامي وهذا الدعم منها يدفعني إلى مواصلة اعمالي فهي موجودة في كل مكان بالنسبة لي".

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