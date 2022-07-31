ويل سميث يجيب على تساؤلات حادثة الصفع في الأوسكار.. وردّ فعل غريب من كريس روك

ابتعد النجم الهوليوودي الشهير "ويل سميث" عن الأضواء والاعلام بعد أزمة صفعه للنجم الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار قبل أربعة شهور.

وعاد النجم مرة أخرى الى وسائل التواصل الاجتماعي بعد أربعة شهور من الابتعاد، وشائعات انفصاله عن زوجته جادا بينيكت سميث والتي كانت السبب الرئيسي بما حصل معه.

ويل سميث يقدّم اعتذار رسمي الى كريس روك

نشر النجم الهوليوودي مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وأكّد أنه تواصل مع النجم الكوميدي كريس روك من أجل أن يوجّه له اعتذار رسمي لما حصل خلال حفل توزيع جوائز الاوسكار.

وأشار ويل سميث أيضاً في مقطع الفيديو بأنه مستعدّ لتقديم اعتذاره بشكل علني عندما يريد كريس روك ذلك ويصبح مستعداً له، كما أنه قدّم اعتذاره لعائلة كريس روك وتحديداً والدته وشقيقه.

ردة فعل كريس روك حول اعتذار ويل سميث

أثار كريس روك جدلًا كبيرًا بردة فعله حول اعتذار ويل سميث عن صفعه له خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث ردّ الأخير على النجم العالمي عندما تواصل معه بأنه غير مستعدّ أبداً للحديث حول الحادثة التي حصلت.

وأشار ويل أنه عندما يصبح كريس روك مستعدّ سيقدّم اعتذاره بشكل علني.

ويل سميث يجيب على جميع أسئلة الجمهور حول الحادثة

حظي الفيديو المنشور عبر حساب ويل سميث على "انستغرام" بـ تفاعل كبير من قبل الجمهور حول العالم، وأجاب خلاله النجم العالمي على جميع الأسئلة المتعلقة بالحادثة.

وكان من ضمنها هل كان تصرفه ودفاعه عن زوجته بناءً على طلب منها لاتخاذ موقف ضد تعليقات كريس أم أن تصرفه فردي.

فأجاب : "إن قراري كان فردياً وأنا آسف على ما حدث وأقدّم اعتذاري لأولادي وعائلتي وحتى المرّشحين لجوائز الذين سرقت منهم الأضواء في تلك الليلة".

وقال النجم العالمي عن سبب عدم تقديمه اعتذاره للنجم كريس خلال الحفل، إن كل شيء كان غامض وغير واضح حينها، وانه بدأ باستيعاب الأمور بعد ابتعاده