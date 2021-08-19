Breaking Bad : لماذا وقعنا في حب المدمن جيسي بينكمان؟!

عُرض المسلسل الأمريكي الشهير Breaking bad لأول مرة عام 2008، وبالرغم من مرور سنوات كثيرة على عرض العمل إلا أنه ما زال يحقق نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا ويعتبر من الأعمال الشعبية التي لها قاعدة جماهيرية باستمرار

قصة عمل Breaking bad

تدور قصة العمل حول أستاذ كيمياء يدعى والتر وايت "براين كرانستون" والذي يتمتع بأخلاق مميزة، تدفعه بعيدًا عن المشاكل أو أيَّ تصرفات مشبوهة، كما يعيش حياة بسيطة مع أسرته المكونة من زوجته سكايلر وايت "آنا غان" الحامل بطلفة وابنه المراهق والتر وايت الأصغر "آر جي مت" والذي يعاني من مشكلة جسدية "إعاقة في المشي".

يكتشف والتر وايت أنه مصاب بالسرطان وأن ايامه معدودة في الحياة، ليجد نفسه أمام الموت دون أن يترك أي أموال لأسرته لتتمكن من تدبير نفسها بعد وفاته.

وفي أحد الأيام وبعد اكتشاف مرضه وخلال اجتماع عائلي مع شقيقة زوجته ماري شريدر "بيتسي براندت"، ونسيبه هانك شريدر "دين نوريس" الذي يعمل في مكافحة المخدرات، يروي الأخير كم يستطيع تجار الميثامفيتامين تجميع أموال طائلة في وقت قصير.

ليقرر والتر وايت هو الخبير في الكيمياء أن ينتج الميثامفيتامين لفترة مؤقتة لتجميع مبلغ مالي من أجل عائلته وخاصة لجامعة ابنه الذي يعاني من إعاقة.

وبالفعل يدخل والتر وايت عالم صناعة وترويج الميثامفيتامين من خلال جيسي بينكمان والذي كان أحد طلابه وهو مدمن ويلتقيه والتر وايت عند خروجه مع نسيبه في مطاردة ليساعد جيسي على الهرب، ومن ثم يقترح عليه التعاون بينهما.

وبعد أن يقتحم والتر وايت عالم صناعة الميثامفيتامين ويطلق على نفسه اسم سري وهو هايزنبرغ، يتحول من الشخص الوديع والطيب إلى مجرم لا يكتفي من عالم القتل وتجارة المخدرات.

وتشهد الأحداث تطور شخصية والتر وايت البسيطة إلى المجرم هايزنبرغ، ليكتشف وايت أنه لا يستطيع التوقف حتى بعد تجميعه أموال طائلة



أبرز شخصيات مسلسل Breaking Bad

والتر وايت

مدرس كيمياء بسيط هادئ ورزين يصاب بسرطان الرئة ويتجه إلى صناعة الميث من أجل أسرته - او هذا ما يعتقده في البداية-، التحول الكبير في شخصية والتر وايت جعلته يعبر عن الكثير من الأشخاص.

بعد أن يصبح والتر وايت شخص خطر جدًا ويخشاه الناس وصاحب مركز إجرامي، يجد نفسه وقد أتقن هذه اللعبة لا سيما لذكائه البارز، فيكتشف أن بداخله مجرم خرج في الوقت المناسب.

وعندما يحين وقت ابتعاد والتر عن صناعة الميث يجد نفسه غير قادر على الأمر وأنه يعشق هذا العالم، حتى أنه يتسبب بأذى العديد من الأشخاص المقربين منه.

لا يمكن الا أن تحب والتر وايت وتتعاطف معه، بالرغم من كل ما يفعله من أعمال إجرامية إلا أن المشاهد أحب والتر وايت وتمنى خروجه من المأزق الذي وقع به.





جيسي بينكمان:

بالرغم من الضياع الذي يعيشه جيسي بينكمان ودخوله عالم الإدمان والإجرام مع والتر وايت، إلا أن ظروف حياة جيسي الصعبة وطيبة قلبه وولائه لوالتر وايت، جعل من جيسي من أكثر الشخصيات المحبوبة في العمل.

جيسي بينكمان هي الشخصية الأقرب لقلب المشاهد، وهناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نحب جيسي من بينها:

1- وسامته

2- ظرافته

3- بساطته

4- طيبة قلبه

5- ولائه لأسرته

6- حبه لأصدقائه

7-تضحيته من أجل من حوله

8- حبه للأطفال

9- ابتسامته





غاس فرينغ:

وهي الشخصية التي يجسدها الفنان جيانكارلو اسبوزيتو، وغاس هو شخص يظهر كإنسان طيب وخلوق ليتضح لاحقًا أنه المسؤول الأول عن صناعة الميث والترويج له، وبالرغم من نهايته البشعة إلا أن قوة وشخصية غاس جعلت منه شخصية بارزة في المسلسل.

مايك إيرمنتروت:

جسد شخصية مايك النجم جوناثان بانكس، ومايك هو احد رجال غاس، وبالرغم من شخصيته التي تملك مزايا إجرامية إلا انه يكن حب كبير لحفيدته، حيث يرى المشاهد تناقض شخصية مايك ما بين المجرم والمخيف مع أفراد العصابة والموزعين، في حين يكون انسانًا مليء بالعواطف والمشاعر مع حفيدته.

هذا الجانب العائلي جعل من شخصية مايك شخصية قريبة جدًا من المشاهد.

سول غودمان:

وأخيرًا وليس آخرًا شخصية سول التي يجسدها بوب أودينكيرك ولشدة نجاح شخصية سول وتعلق الجمهور به تم انتاج مسلسل مشتق عنها يحمل اسم Better call saul، وهي الجملة التي استخدمها المحامي سول في مسلسل Breaking Bad.

وسول هو محامي يعمل بشكل خاص للدفاع عن المجرمين وإخراجهم من أبرز الأزمات بالقانون وانقاذهم من نتائج أعمالهم، ولـشخصية سول إعلان تلفزيوني يحمل اسم Better call saul، ويستعين والتر وايت بسول في الكثير من أزماته.

وتمنت الفنان بوب اوينكيرك من أداء الشخصية التي تتمتع ببعض الفكاهة بطريقة لافته لدرجة إنتاج مسلسل خاص للشخصية وحقق العمل نجاحًا لافتًا.

حقائق لا تعرفها عن مسلسل Breaking Bad

الميث الأزرق بدأ بالظهور في نيو مكسيكو بعد عرض المسلسل

شرح أحد عناصر مكافحة المخدرات طريقة تحضير الميث للفنان براين كرانستون والذي أدى شخصية والتر وايت من أجل الدور.

لم يقرأ بوب أودينكيرك صاحب شخصية سول غودمان سيناريو الجزء الأخير من العمل، حيث اكتفى بقراءة دوره فقط من أجل الاستمتاع بالعمل

الفنان آر جي ميتي والذي جسد دور والتر جونيور "الابن" يعاني في الحقيقة من شلل دماغي

يوجد شحص يعمل بتجارة الميث في ولاية آلاباما يدعى والتر وايت

كان من المفترض أن تموت شخصية جيسي في نهاية الجزء الأول إلا أن نجاح الشخصية دفع الكاتب لاستمراره حتى الحلقة الأخيرة من الجزء الأخير

اعتبر الكاتب ان هناك خطأ بالغ في العمل وهو أسنان شخصية جيسي حيث ان المتعاطي يجب أن تكون أسنان سيئة على عكس اسنان جيسي

سلسلة مطاعم Los pollos hermanos التي ظهرت في العمل هي حقيقية واسمها Twisters

قال مصمم الأزياء الخاص بالعمل أن قبعة والتر وايت التي ظهر فيها اكثر من مرة صممت بالأساس لحجب الشمس لكنها أصبحت جزء من الشخصية لاحقًا

بيع سروال والتر وايت الداخلي والذي ظهر فيه بعدة مشاهد في مزاد علني بقيمة 10 آلاف دولار

بيع الكتاب عليه خطوات تصنيع الميث بقيمة 65 ألف دولار

وبيع جرس هيكتور سالامانكا بقيمة 20 ألف دولار.







آراء الجمهور العربي عن Breaking Bad

اكثر مشهد مؤلم في مسلسل Breaking Bad

جيسي و اداء واقعي يتحدث عن معاناته pic.twitter.com/eUeX6ze833 — Alp (@nt2ro) August 18, 2021

- ( آرون بول ) وكأنه وُلدَ من أجل أن تجسيد شخصية ( جيسي بينكمان ) في مسلسل ( #BreakingBad )، ومن الجنون أنه كان من المفترض بأن الشخصية بالأصل ستموت في الموسم الأول؛ لكن المبدع ( فينس غيليغان ) غير رأيه في النهاية 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/0MwlQxhaRu — هينسون ⚡️ (@1HNSN) August 17, 2021

عند مشاهدتك للموسم الاول ستقول عنه مسلسل ممل

عند مشاهدتك للموسم الثاني ستقول عنه مسلسل عادي

عند مشاهدتك للموسم الثالث ستقول عنه مسلسل جيد

عند مشاهدتك للموسم الرابع ستقول عنه مسلسل أسطوري

عند مشاهدتك للموسم الخامس ستقول هناك مسلسلات وهناك breaking bad 🖤 pic.twitter.com/T8AGGxeFhl — آج❣️ـمـل تفآص❣️ـيلي (@alrajhi121224) August 17, 2021

في مسلسل breaking bad

شخصية "جيسي" ولطفه مع الأرواح البريئة الصغيرة، لا يزال هنالك طفلاً بداخله، لكنه أُجبِر على أن ينضج ويواجه هذا العالم. ❤️ pic.twitter.com/D1O8Xmfr3M — Saif El dean ..🇮🇶 (@sa_93k) August 12, 2021

تم الأنتهاء من مسلسل عظيم، من تحفة فنية تمثيلاً و قصة وحوارات وأحداث. الواحد حزين على أنه أنهى المسلسل لكنه فرحان انه قرر يتفرج على المسلسل لأنه كان فعلا فعلا يستاهل كل الوقت



المسلسل الغني عن التعريف "breaking bad" 😭❤️ pic.twitter.com/9RanKNKL3G — Adham Bassyouni🇵🇸 (@adham20v) August 9, 2021







عبارات لا تنسى من مسلسل Breaking Bad:

هذه العائلة هي كل شيء بالنسبة لي. بدونها ليس لدي ما أخسره

أنا لست في خطر أنا الخطر.

إذا كنت تعتقد أن هناك جحيم ، فمن المؤكد أننا نذهب إلى هناك. لكنني لن أستلقي حتى أصل إلى هناك.

اخرس ودعني أموت بسلام.

لا تكذب على كاذب.

شخص ما يجب أن يحمي هذه الأسرة من الرجل الذي يحمي هذه الأسرة

لقد أدركت أن الخوف هو أسوأ ما في الأمر. هذا هو العدو الحقيقي

هل تعرف كم أجني في السنة؟ أعني ، حتى لو أخبرتك ، فلن تصدقه أتعلم ماذا؟ ماذا لو قررت فجأة التوقف عن الذهاب إلى العمل؟



