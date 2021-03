شاهد قائمة بأفضل الأفلام لعام 2021!

كان من المستحيل التنبؤ بمدى تغير تجربة السينما على مدار الأشهر مع إغلاق السينما في جميع أنحاء العالم وتحوّل العديد من الأفلام إلى استراتيجية البث.

ولكن نجح العديد من الأفلام فور ظهورها لعام 2021 حيث تم عرضها تقنياً في مسارح محددة وفي المهرجانات لحصولها على الجوائز ومن هذه الأفلام:

1- Barb & Star Go to Vista Del Mar

تاريخ الإصدار: 12 فبراير

قصة الفيلم: قصة الصديقان بارب وستار ، حيث يذهبان في رحلة في بلدة صغيرة بفندق فيستا ديل مار ، ولكن سرعان ما يجدان أنفسهما ضحية لخطة شريرة للقضاء على سكان البلدة بأكملها .



2- The Father

تاريخ الإصدار: 26 فبراير

قصة الفيلم: يرفض رجل كل المساعدات المقدمة له من ابنته التي تسعى للوقوف بجانبه بسبب التقدم في العمر ليجد نفسه في دوامة من الشك حول حب الناس له والشك في عقله والعالم من حوله.



3- Judas and the Black Messiah

تاريخ الإصدار: 12 فبراير

قصة الفيلم: ويليام أونيل (ليكيث ستانفيلد)، هو مجرم تافه عُرض عليه صفقة إدعاء للعمل كمخبر لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في جهودهم للتسلل إلى فرع إلينوي في حزب الفهود السود وجمع المعلومات الاستخبارية عن حزب الفهود السود ورئيس الحزب الكاريزمي فريد هامبتون (دانيال كالويا). كان هدف مكتب التحقيقات الفيدرالي هو إسكات هامبتون وحزب الفهود السود.

يستمتع أونيل، وهو لص محترف، بخطورة التلاعب برفاقه، وأيضا بمجاراة العميل الخاص روي ميتشل. تزداد براعة هامبتون السياسية عندما يقع في حب زميلته الثورية ديبورا جونسون (دومينيك فيشباك).



4- Minari

تاريخ الإصدار: 12 فبراير

قصة الفيلم: قصة رقيقة وشاملة تتبع Minari عائلة كورية أمريكية تنتقل إلى مزرعة في أركنساس بحثًا عن حلمها الأمريكي يتغير منزل العائلة تمامًا مع وصول جدتهم الماكرة كريهة الفم ولكن المحبة بشكل لا يصدق وسط عدم الاستقرار والتحديات في هذه الحياة الجديدة.



5- Night of the Kings

تاريخ الإصدار: 26

قصة الفيلم: يتم إرسال لص صغير (باكاري كوني) إلى سجن ماكا في أبيدجان، حيث يحكمه السجناء،وهناك تمارس طقوس رواية القصص، والتي يمكن من خلالها السيطرة على السجناء.



6- Nomadland

تاريخ الإصدار: 4 ديسمبر

قصة الفيلم: يروي الفيلم قصة فيرن (فرانسيس مكدورماند) التي تحزم أمتعتها وتنطلق لاستكشاف الحياة خارج المجتمع التقليدي وتعيش كبدوية مُعاصرة، بسبب الانهيار الاقتصادي الذي لحق بمدينتها في ريف نيفاندا.



7- Saint Maud

تاريخ الإصدار: 29 يناير

قصة الفيلم: تدور أحداث الفيلم حول ممرضة غامضة تحاول فعل المستحيل من أجل إنقاذ روح مريضتها المحتضرة، مما يصيبها بالهوس، وتقع منذ ذلك الحين العديد من الأحداث المروعة.



8- Space Sweepers

تاريخ الإصدار: 5 فبراير

قصة الفيلم: تدور الأحداث في عام 2092 حول طاقم سفينة تجميع النفايات الفضائية، حيث يكتشف الطاقم روبوتًا بشريًا يُدعى دوروثي يُعرف بكونه سلاحا مدمرا ، فينخرط الفريق في صفقة تجارية محفوفة بالمخاطر.



9- Test Pattern

تاريخ الإصدار: 12 فبراير

قصة الفيلم: تدور حول قصة حب رومانسية بين رينيشا وإيفان عندما يلتقيان ببعضهما البعض في محل بقالة وتبدأ قصة حب بينهما ثم تنتهي بالخيانة.

10- The Truffle Hunters

تاريخ الإصدار: 5 مارس

قصة الفيلم: تدور حبكة الفيلم الوثائقي The Truffle Hunters أو صائدو الكمأة، حول مجموعة من الرجال كبار السن تراوح أعمارهم بين السبعينيات والثمانينيات، يقومون برحلة غير عادية في غابات بيدمونت بإيطاليا، بحثاً عن كمأة ألبا البيضاء النادرة والغالية الثمن، والتي قاومت حتى الآن جميع جهود العلم الحديثة في الزراعة.



11- The World to Come

تاريخ الإصدار: 12 فبراير

قصة الفيلم: في مكان ما بعيد على طول حدود الساحل الشرقي لأمريكا في منتصف القرن التاسع عشر، يقاتل زوجان المشقة والعزلة، مما يمثل تحديا لهما جسديا ونفسيا في الحياة.