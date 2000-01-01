 فاغنر الروسية تعلن السيطرة على قلب مدينة باخموت (فيديو)

ظهر يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية في تسجيل مصور مساء الاحد، وهو يقف امام مقر مجلس مدينة باخموت شرقي اوكرانيا، ويعلن سيطرة مجموعته على قلب المدينة التي تشهد قتالا شرسا منذ اشهر.

وقال بريغوجين الذي كان يحمل العلم الروسي وسط الظلام "هذا هو العلم الروسي. لروح فلادلين تاتارسكي" في اشارة الى المدون العسكري الروسي الشهير الذي قتل في تفجير عبوة ناسفة في احد مقاهي مدينة سان بطرسبرغ في وقت سابق الاحد.

واضاف قائد مجموعة فاغنر في التسجيل الذي نشره مكتبه الصحفي عبر تلغرام "كٌتبت: -ذاكرة طيبة- على هذا العلم"، مضيفا:."بشكل قانوني أخذنا باخموت"

وتابع ان قادة وحدات القوات الروسية الذين يسيطرون على وسط باخموت سيرفعون الاعلام واللافتات في انحاء المدينة التي قال ان القوات الاوكرانية لا تزال تتواجد في احيائها الغربية.

"وضع ملتهب"

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصف الوضع العسكري حول باخموت بانه "ملتهب" جدا، فيما اكدت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار ان الوضع في المنطقة التي يحاصرها الجيش الروسي منذ أشهر "متوتر للغاية".

قائد مجموعة فاغنر:

تم رفع العلم #الروسي وعلم فاغنر على المبنى الإداري في مركز مدينة أرتيوموفسك (باخموت)

قائد فاغنر : رفعنا العلم الروسي مكتوبًا عليه "ذكرى طيبة لفلادلين تاتارسكي" وعلم فاغنر على إدارة مدينة باخموت وبقي #العدو في الأحياء الغربية pic.twitter.com/o4jTALdIVy — نـ ـو رس مـ ـهاجـ ـر  (@reda_1379) April 2, 2023

وأضافت ماليار أن "الخسائر البشرية الهائلة لا تثني العدو" في اشارة الى القوات الروسية ومقاتلي مجموعة فاغنر.

وكتب زيلينسكي على تلغرام في وقت سابق الاحد عبارات اشاد فيها بمواطنيه الذين قال انهم اوقفوا "أكبر قوة معادية للإنسانية" في العصر الحديث، متعهدا بتحرير كافة الاراضي الاوكرانية، والتي تسيطر القوات الروسية على نحو 18 بالمئة منها.

ويواصل الجيش الروسي، إرسال التعزيزات إلى جبهات القتال، مع الزج بالمقاتلات والدبابات الحديثة في مناطق العمليات.

وتضع روسيا مدينة باخموت في دائرة اولوليات الاستهداف في اوكرانيا، رغم انها لا تتمتع بميزة استراتيجية وتقتصر اهميتها على العامل الرمزي بحسب ما تؤكده كييف وحلفاؤها الغربيون.

لكن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يرى غير ذلك، حيث اكد ان باخموت تشكل عقدة مهمة لخطوط الدفاع الاوكرانية في منطقة اقليم دونباس شرقي البلاد، و"السيطرة عليها ستسمح بشن هجمات جديدة في العمق".

ولم يتبق في "باخموت" التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب، حوالي 70 ألف نسمة، إلا بضعة آلاف فقط.